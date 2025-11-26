En redes sociales trascendió un video en el que se muestra un momento tenso que vivió José Luis Rodríguez "El Puma". Un clip de apenas unos segundos muestra como el interprete está grabando un video o transmitiendo un mensaje con su celular en el que confiesa que la tripulación no lo deja permanecer en el avión en el que se encontraba abordo. Luego un empleado de dicho grupo le dice molesto y alzando la voz que no puede hacer ese stream porque no había sido gentil con su equipo de trabajo.

Por ello, a través de su perfil oficial de Facebook, el cantante de "Dueño de nada" publicó un video de poco más de diez minutos dando su versión de los hechos. A continuación una glosa sobre sus declaraciones.

Esto dijo "El Puma" sobre su altercado en un avión

La situación habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito en un avión de la aerolínea American Airlines que viajaba rumbo a Miami. El cantante había dado un "show hermoso" en Quito y confesó que la emoción había llegado tal grado que no había podido dormir, algo que reiteró en varias ocasiones para asentar como precedente de la situación.

El cantante abordó el avión y colocó un bolso de medicinas en el compartimento de abajo del asiente. Este objeto es otro punto clave pues es uno que carga a todos lados debido a su condición de trasplantado. Ahí se encuentran medicamentos que permiten controlar los picos que por su condición física puedan ocurrir en cualquier momento del vuelo.

Sin embargo, el jefe de cabina del vuelo se acercó con "El Puma" y le señaló que no podía estar ahí, por lo que el bolso se colocó en la parte de arriba. Cuando ocurrió estos dimes y diretes, José Luis Rodríguez expresó su inconformidad con la forma en que había sido tratado. Lo hizo con una grosería: "me pareció una pendejada", confesó al catalogar la situación de un problema "muy simple".

La palabra altisonante, escuchada por el personal operativo del pueblo, produjo mucho malestar. Después de ello, "El Puma" señaló que le informaron que podría ser expulsado del vuelo. Viendo la gravedad del asunto, el cantante ofreció disculpas tanto al jefe de cabina de los asistentes como a la asistente con la que había trabajado, sin embargo, la decisión estaba tomada.

Entonces llegamos al video que ha circulado en redes en el que se ve al cantante bajando su maleta del compartimento de arriba a punto de descender del avión. De acuerdo con "El Puma" en alguno de estos instantes le gritaron que se saliera del avión. Asegura que, en ese sentido, lo sacaron como un delincuente.

Una vez fuera regresó a un hotel de Quito para intentar dormir pese a la gravedad del problema y el posible escándalo en redes. Sin embargo, no pudo descansar del todo bien debido a la situación.

Ante este hecho, "El Puma" espera una disculpa de American Airlines debido al trato suscitado.

Este es el video publicado por “El Puma”

Con información de SUN

OB

