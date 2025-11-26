La nueva temporada de Stranger Things, que además será el final de la serie que marcó a toda una generación, está por llegar. Por fin sabremos el desenlace de la historia de Eleven, Mike y sus demás amigos que se enfrentarán una vez más a Vecna, para salvar a Hawkins del “Upside Down”.El final de la serie, creada por los hermanos Duffer, finalmente resolverá varias de las incógnitas que quedaron pendientes en temporadas pasadas. Luego de más de 3 años de espera, la quinta temporada de Stranger Things llegará este 26 de noviembre a través de Netflix.No obstante, no toda la temporada estará disponible en un solo día. A continuación te damos los detalles.Para esta temporada, los creadores decidieron lanzar los capítulos en tres volúmenes, con el objetivo de mantener la tensión hasta el último minuto.En total, la quinta y última temporada de Stranger Things tendrá 8 capítulos, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:La serie se estrenará simultáneamente en todo el mundo. En México, los primeros 4 capítulos llegarán a Netflix este 26 de noviembre a las 7:00 p.m.Este es el calendario completo:La última temporada de Stranger Things, llega justo para disfrutarla en algunas de las festividades más importantes y esperadas del año, como la víspera del Día de Acción de Gracias, Navidad y la víspera de Año Nuevo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL