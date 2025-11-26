La nueva temporada de Stranger Things, que además será el final de la serie que marcó a toda una generación, está por llegar. Por fin sabremos el desenlace de la historia de Eleven, Mike y sus demás amigos que se enfrentarán una vez más a Vecna, para salvar a Hawkins del “Upside Down”.

El final de la serie, creada por los hermanos Duffer, finalmente resolverá varias de las incógnitas que quedaron pendientes en temporadas pasadas. Luego de más de 3 años de espera, la quinta temporada de Stranger Things llegará este 26 de noviembre a través de Netflix.

No obstante, no toda la temporada estará disponible en un solo día. A continuación te damos los detalles.

¿Cuántos capítulos tendrá la quinta temporada de Stranger Things?

Para esta temporada, los creadores decidieron lanzar los capítulos en tres volúmenes, con el objetivo de mantener la tensión hasta el último minuto.

En total, la quinta y última temporada de Stranger Things tendrá 8 capítulos , los cuales serán distribuidos de la siguiente manera:

Volumen 1: Episodios del 1 al 4 (4 capítulos)

Episodios del 1 al 4 (4 capítulos) Volumen 2: Episodios del 5 al 7 (3 capítulos)

Episodios del 5 al 7 (3 capítulos) Volumen 3: Episodio 8 (el gran final de 2 horas de duración)

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los capítulos?

La serie se estrenará simultáneamente en todo el mundo. En México, los primeros 4 capítulos llegarán a Netflix este 26 de noviembre a las 7:00 p.m.

Este es el calendario completo:

Volumen 1 (episodios 1-4): Miércoles 26 de noviembre, 7:00 p.m.

Miércoles 26 de noviembre, 7:00 p.m. Volumen 2 (episodios 5-7): Jueves 25 de diciembre, 7:00 p.m.

Jueves 25 de diciembre, 7:00 p.m. Volumen 3 (episodio 8, el final): Miércoles 31 de diciembre, 7:00 p.m.

La última temporada de Stranger Things, llega justo para disfrutarla en algunas de las festividades más importantes y esperadas del año, como la víspera del Día de Acción de Gracias, Navidad y la víspera de Año Nuevo.

