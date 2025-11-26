Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del quinto miércoles 2x1 en Superboletos del mes el día de hoy 26 de noviembre. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 50 conciertos y eventos entre los que se encuentran eventos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen seis conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha Artista Recinto 30 de noviembre El mundo de Fede Vigevani Arena Guadalajara 1 de diciembre Earth, Wind and Fire Arena Guadalajara 2 de diciembre Manuel Turizo Arena Guadalajara 5 de diciembre Maldita Vecindad & Inspector Arena Guadalajara 6 de diciembre Matute - Disco Stereo Arena Guadalajara 26 de febrero Despechadas: de mujer a mujer Arena Guadalajara 27 de febrero Jesse & Joy: El Despecho Tour Arena Guadalajara

