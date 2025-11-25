Las Guerreras K-pop se presentan en concierto en CDMX: checa horarios y boletos

La fiebre por el K-pop continúa creciendo en la Ciudad de México y ahora se refleja en un espectáculo en vivo que promete sumergir al público en el universo de Las Guerreras K-pop. El Teatro Xola Julio Prieto será el escenario de esta propuesta que busca recrear la energía, los colores y el ambiente que han convertido a esta historia en un fenómeno reciente.

Funciones y fechas del tributo en México

Este concierto tributo inició funciones el 16 de noviembre y también se presentará los días 23 y 30 de noviembre, con un total de cinco funciones distribuidas en distintos horarios. Cada presentación tiene una duración aproximada de 90 minutos, tiempo en el que los asistentes podrán revivir las coreografías y canciones que hicieron de la película un éxito, gracias a un montaje que transforma el recinto en una experiencia inmersiva.

Boletos y costos de entrad

Las entradas ya se encuentran disponibles mediante Ticketmaster, la Cartelera de Teatro y directamente en la taquilla del teatro. Los precios van desde 244 pesos hasta 288.50 pesos, sin contar los cargos por servicio en caso de compra en línea.

El evento está diseñado para todo público y se ha invitado a los asistentes a acudir con vestuarios inspirados en los personajes para enriquecer la experiencia.

Rumi, Mira y Zoey se han convertido en figuras reconocidas dentro de este universo musical, al conectar con diferentes generaciones y consolidarse como referentes del pop coreano en la cultura popular. Su impacto ha trascendido la pantalla, posicionándolas como símbolos del estilo y la fuerza del K-pop.

Más allá de la historia, la canción “Golden”, interpretada por el grupo ficticio HUNTR/X, se ha posicionado como uno de los elementos más representativos del proyecto. Su letra refleja temas de lucha interna, fortaleza y determinación, lo que ha generado una fuerte conexión con el público que se identifica con los mensajes de empoderamiento y autoafirmación.

El fenómeno en México y Latinoamérica

En México y otros países de Latinoamérica, la película ha generado una importante conversación en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido fan art, memes y comentarios, destacando la forma en que la producción acerca el vibrante mundo del K-pop a nuevas audiencias.

La llegada de KPop Demon Hunters al catálogo de Netflix en junio de 2025 marcó un momento histórico para la plataforma. La cinta superó los 236 millones de reproducciones, convirtiéndose en el contenido más visto en la historia del servicio dentro del país. El impacto no se limitó al streaming, ya que las funciones especiales en salas de cine también replicaron el entusiasmo del público, logrando trasladar el éxito digital a la taquilla.

