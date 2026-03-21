Soda Stereo busca shows sin celulares para que fans vivan la experiencia

La banda Soda Stereo hizo un llamado a sus seguidores para evitar el uso de celulares durante sus conciertos, con el objetivo de mejorar la experiencia en vivo.

De cara a su regreso a México, la agrupación considera que los dispositivos móviles limitan la conexión con el espectáculo, al impedir que el público disfrute plenamente actividades como cantar, saltar o compartir el momento con otros asistentes, tal como ocurría anteriormente.

A través de un video difundido en sus redes, se observa a Gustavo Cerati interpretando “Prófugos”, mientras los asistentes disfrutan sin teléfonos en mano, una escena que hoy resulta poco común en los conciertos.

"Llegó el momento. Queremos verlos cantar, saltar, abrazarse, vivir cada segundo al máximo. Y sabemos que el teléfono atenta contra todo eso. Por eso tenemos un pedido especial: dejen los celulares en sus bolsillos. ECOS es para sentir, para vivir un momento mágico, y no para verlo a través de la pantalla de un teléfono", se lee.

Además, la banda pidió evitar el uso de celulares para no anticipar detalles del espectáculo, con la intención de preservar la sorpresa y la experiencia colectiva.

"Hay mucha gente esperando vivirlo también. Por eso, evitemos los spoilers: dejemos que quienes vengan al próximo show se sorprendan como ustedes. Y algo muy importante: el flash afecta el espectáculo. No le arruinen la magia a quien tengan al lado. ¡Nos vemos!".

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El regreso con la gira “Ecos”

La banda, fundada en 1982, se ha embarcado en su regreso a los escenarios con la gira "Ecos Soda Stereo", después de su éxito en Argentina, llegará en abril a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Entre 2020 y 2022, con suspensiones por la pandemia, Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería) llevaron a cabo la gira "Gracias Totales" en la que cantantes invitados honraron el legado del intérprete y guitarrista Gustavo Cerati, quien falleció en 2014.

Según los planes, Zeta y Charly tocarán en vivo y la presencia de Cerati se dará a través de su voz y guitarras originales recuperadas de las grabaciones de las últimas giras de la banda.

Cerati falleció a los 55 años el 4 de septiembre de 2014, tras pasar cuatro en coma en una clínica de Buenos Aires después de sufrir un accidente cerebrovascular durante un concierto en Venezuela en mayo de 2010.

Entre 1982 y 1997, con una breve vuelta en 2007, Soda Stereo publicó siete discos de estudio e hizo varias giras por la región, y éxitos como "Persiana americana", "De música ligera", "En la ciudad de la furia" y "Juegos de seducción" los encumbraron para siempre como una de las principales bandas de Latinoamérica. Tras la disolución del grupo, en 1997, Cerati continuó con su carrera en solitario.

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Fechas de Soda Stereo en México 2026

Para abril de 2026, Soda Stereo tiene programados seis conciertos en México como parte de su gira internacional "Ecos". Esta gira destaca por utilizar tecnología avanzada para recrear la presencia de Gustavo Cerati en el escenario junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

Ciudad de México – Palacio de los Deportes:

Martes 14 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026

Jueves 16 de abril de 2026

Guadalajara – Auditorio Telmex:

Sábado 18 de abril de 2026

Domingo 19 de abril de 2026

Monterrey – Auditorio Citibanamex:

Miércoles 22 de abril de 2026

Los boletos para estos eventos están disponibles a través del sistema Ticketmaster México.



YC