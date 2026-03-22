Chappell Roan: es acusada por futbolista, de haber hecho llorar a su hija

El futbolista brasileño Jorginho dio a conocer el sábado 21 de marzo, mediante sus historias de Instagram, un incidente ocurrido en un hotel de São Paulo, donde aseguró que su hija de 11 años fue confrontada por un guardia de seguridad tras un encuentro cercano con la cantante Chappell Roan. Según su versión, la menor terminó “llorando” tras lo sucedido.

De acuerdo con el relato del jugador, su esposa, la modelo Catherine Harding, se encontraba en la ciudad por el festival Lollapalooza Brasil, donde la artista tenía prevista una presentación. Ambas familias coincidieron en el mismo alojamiento, el Palácio Tangará.

El futbolista explicó que durante el desayuno su hija reconoció a la intérprete mientras pasaba cerca de su mesa. La menor, quien incluso había preparado un cartel para el concierto, reaccionó con entusiasmo al verla. “Mi hija, como cualquier niño, la reconoció, se emocionó y solo quiso asegurarse de que era ella”, escribió.

Instagram/@catcavelli

En su publicación, Jorginho subrayó que la niña no se acercó a la cantante.

“Y lo peor es que ni siquiera se le acercó. Simplemente pasó cerca de la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su mamá. No dijo nada, no pidió nada”.

Instagram/@jorginhofrello

Pese a ello, señaló que un elemento de seguridad se aproximó a su familia “de manera extremadamente agresiva”, acusando a la menor de haber “faltado el respeto” y de “acosar” a otras personas, en referencia a la artista. Según el jugador, el guardia incluso advirtió con presentar una queja ante el hotel. “Mi hija de 11 años estaba ahí sentada llorando”, expresó.

“Honestamente, no sé en qué momento simplemente pasar cerca de una mesa y mirar para ver si alguien está ahí puede considerarse acoso”, cuestionó el mediocampista, quien añadió que la menor “quedó muy afectada y lloró mucho”.

El futbolista, con trayectoria en clubes como Chelsea FC, Arsenal FC y Juventus FC, aseguró estar familiarizado con la exposición pública y los límites que esta implica. “He convivido con el fútbol, la exposición pública y personas conocidas durante muchos años, y entiendo muy bien lo que son el respeto y los límites. Lo que ocurrió ahí no fue eso. Era simplemente una niña admirando a alguien”, afirmó.

Finalmente, Jorginho dirigió un mensaje directo a la cantante, a quien etiquetó en su publicación: “Sin tus fans, no serías nada. Y a los fans: ella no se merece tu cariño”. Por su parte, Catherine Harding replicó el testimonio en sus redes sociales, incluyendo una imagen del cartel que su hija había preparado.

Con información de People

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BB