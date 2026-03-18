Después de varios años alejado de los escenarios, Ricardo Montaner volverá a Guadalajara para reencontrarse con su público y celebrar de una trayectoria que supera cuatro décadas. El cantante se presentará el próximo domingo 26 de abril en el Auditorio Telmex, como parte de su gira de despedida El Último Regreso México Tour 2026.

El regreso ocurre tras una pausa poco habitual en la carrera del cantante, quien decidió detener el ritmo de trabajo después de más de cuarenta años de actividad ininterrumpida. Ese tiempo fuera de los escenarios marcó un momento de reflexión personal antes de emprender una gira concebida como un reencuentro emocional con su audiencia.

El espectáculo se plantea como una celebración de su legado musical y del vínculo construido con generaciones de seguidores. La gira recorre distintos países de América —entre ellos Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana— antes de continuar por varias ciudades europeas, incluyendo España, Francia e Italia.

En México, el tour contempla 14 fechas que iniciarán el 15 de abril en Tijuana y concluirán el 17 de mayo en Mérida. Guadalajara ocupará uno de los puntos centrales del recorrido, previo a presentaciones en ciudades como Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Oaxaca.

Estos son los precios para el concierto de Ricardo Montaner

Para el concierto en el Auditorio Telmex, los boletos tendrán precios que van de 790 a 4 mil 990 pesos, ofreciendo distintas opciones para los seguidores que buscan acompañar al cantante en esta etapa final de su carrera en vivo.

A lo largo de su trayectoria, Montaner ha acumulado numerosos reconocimientos y certificaciones discográficas, incluyendo discos de Oro, Platino y Multiplatino por millones de copias vendidas. Entre sus distinciones destacan múltiples premios del Festival de Viña del Mar, así como un Latin Grammy en 2021 por la canción “Dios Así Lo Quiso”, grabada junto a Juan Luis Guerra, y el Latin Grammy a la Excelencia Musical recibido en 2016 por su contribución a la música latinoamericana.

También ha sido reconocido por Billboard como Cantante del Año y recibió el Premio a la Esperanza en 2007, consolidando una carrera que lo convirtió en una de las voces más representativas de la balada latina.

MF