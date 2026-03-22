Rogelio Ramos es un comediante con 38 años de carrera, quien se presentará en el Teatro Galerías con su nuevo espectáculo Peligrosamente Divertido 2026. Y en entrevista para Gente Bien platicó sobre su presentación en la Perla Tapatía y sus inicios en el mundo de la comedia.

Rogelio Ramos. ESPECIAL/CORTESÍA ROGELIO RAMOS.

Acerca del show explica que consistirá en una comedia de temas recurrentes como “la pareja, los hijos, en que ahora la gente se toma todo tan personal, por eso se llama Peligrosamente Divertido, no puede uno hablar de muchas cosas porque se me ofenden, y claro, que lo vamos a tratar desde el principio que todo es comedia, y para que se les olvide un rato tanta bronca que hay en el mundo”.

El nuevo espectáculo ha sido creado en alrededor de año y medio, sacando la comedia de las situaciones que han ocurrido en el último año, además de complementarlo con rutinas ya establecidas, que son un éxito.

Rogelio Ramos. ESPECIAL/CORTESÍA ROGELIO RAMOS.

Los asistentes que tengan ganas de reír y divertirse podrán disfrutar de un espectáculo de alrededor de hora y media o más, en el que Rogelio Ramos espera que los más jóvenes capten que se hacen bromas, que es comedia, que quienes tiene más edad en ocasiones no entienden a los jóvenes y viceversa, entonces la idea es que con este show se den cuenta que los mayores piensan diferente, pero que no están equivocados, ni ellos tampoco, simplemente son tiempos diferentes, vida distinta y conceptos diferentes de todo.

Después de presentarse en la Perla Tapatía su gira continuará en ciudades como Monterrey, Torreón, Mérida, Cancún, entre otras.

Rogelio Ramos. ESPECIAL/CORTESÍA ROGELIO RAMOS.

Rogelio Ramos es un comediante con 38 años de carrera, quien llegó a la comedia por casualidad, ya que era vendedor de brandy, en Torreón fue a un centro nocturno para venderles el producto y para hacer que le comprará se hizo el gracioso, tomó una guitarra, imitó a algunos artistas y se puso a hacer chistes, por lo que quedo contratado para hacer shows. En ese momento comenzó su carrera como comediante.

En Guadalajara se ha presentado en el Teatro Galerías, bares o centros nocturnos, y está agradecido con los tapatíos porque siempre lo reciben muy bien.

En esta ocasión, los invita a que vayan a su espectáculo a reírse, a olvidarse un momento de los problemas que hay, los boletos están a la venta en boletia.com.

Peligrosamente Divertido 2026

Teatro Galerías.

22 de marzo, 19:00 hrs.

$450, $550, $650 y $750.

XM