Si te gustan las películas de ciencia ficción, drama y aventura el filme Proyecto Fin del Mundo ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía .

Proyecto Fin del Mundo. ESPECIAL/SONY PICTURES.

El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de casa, sin recordar quién es, ni cómo ha llegado hasta allí .

Proyecto Fin del Mundo. ESPECIAL/SONY PICTURES.

A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: Resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo en la Tierra de la extinción, pero una amistad inesperada hará que no tenga que hacerlo solo.

Proyecto Fin del Mundo

(Project hail Mary)

De Phil Lord y Christopher Miller.

Con Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, James Ortiz, Lionel Boyce, Liz Kingsman.

Estados Unidos, 2026.

XM