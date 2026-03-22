Si te gustan las películas de ciencia ficción, drama y aventura el filme Proyecto Fin del Mundo ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía. El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de casa, sin recordar quién es, ni cómo ha llegado hasta allí.A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: Resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo en la Tierra de la extinción, pero una amistad inesperada hará que no tenga que hacerlo solo. (Project hail Mary)De Phil Lord y Christopher Miller.Con Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, James Ortiz, Lionel Boyce, Liz Kingsman.Estados Unidos, 2026.XM