Estadio Panamericano admite fallas tras show de Ricky Martin y promete mejoras

El concierto de Ricky Martin en el Estadio Panamericano dejó una doble lectura para Guadalajara: mientras dentro del recinto el espectáculo fue celebrado por miles de asistentes, afuera la experiencia estuvo marcada por complicaciones logísticas que derivaron en críticas en redes sociales. Ante ello, el propio estadio reconoció que la magnitud del evento superó su capacidad operativa y aseguró que ya trabaja en ajustes para futuros conciertos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Estadio Panamericano —sede habitual de los Charros de Jalisco— aceptó que su primera gran prueba como recinto para conciertos masivos evidenció áreas de oportunidad relacionadas con accesos, movilidad e información para los asistentes.

“A las personas que nos acompañaron anoche en el concierto de Ricky Martin: quienes colaboramos con la organización del evento —operativos del estadio, promotores y autoridades— agradecemos profundamente la gran respuesta de los asistentes y a Ricky Martin por ofrecer un show espectacular, pero también lamentamos sinceramente que tu experiencia no haya sido completa”, señala el mensaje difundido tras el evento.

El recital, realizado este miércoles, reunió a más de 20 mil personas, cifra que, según el propio estadio, rebasó la capacidad de respuesta operativa en distintos momentos de la jornada. Las principales inconformidades expresadas por asistentes estuvieron relacionadas con el tráfico en los alrededores, largas filas para ingresar y dificultades para ubicar accesos y localidades.

En su posicionamiento, la administración del inmueble reconoció que la asistencia masiva generó “complicaciones en la llegada al estadio, largas filas, cuellos de botella en filtros de seguridad y accesos, así como falta de información clara para ubicar las localidades”.

El recinto también explicó que, en las horas previas al concierto, se registró un incremento inesperado en la demanda de accesos, situación que contribuyó a saturar la operación más allá de lo previsto por los organizadores.

El comunicado plantea el evento como un aprendizaje institucional. El estadio subrayó que se trató de su primera experiencia organizando un concierto de esta magnitud, lo que permitió detectar fallas en la planeación logística.

Asimismo, informaron que las redes sociales oficiales del recinto funcionarán como un canal informativo permanente donde los asistentes podrán consultar horarios de apertura, rutas de acceso, opciones de transporte, estacionamientos disponibles y mapas del inmueble antes de cada espectáculo.

La intención, señalaron, es anticipar la experiencia del visitante y reducir la incertidumbre que se generó durante esta primera prueba masiva.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada con promotores, organizadores y autoridades para garantizar una mejor experiencia desde tu llegada y durante todo el evento” , añade el texto.

YC