La banda mexicana Fobia volverá a Guadalajara como parte de su nueva etapa en los escenarios con un concierto programado para el 21 de mayo en el Auditorio Telmex, fecha que forma parte de una breve serie de presentaciones anunciadas tras su reciente reencuentro con el público en el Vive Latino 2026.

El anuncio llega luego de una presentación que marcó uno de los momentos más celebrados del festival, donde el grupo ofreció un repertorio cargado de nostalgia, clásicos generacionales y canciones de culto, además de revelar cambios en su alineación que anticipan una nueva fase dentro de su trayectoria.

La agrupación confirmó tres conciertos en el país durante 2026. Guadalajara será una de las primeras paradas del recorrido, seguida por Monterrey y posteriormente la Ciudad de México.

Las fechas confirmadas son:

21 de mayo - Auditorio Telmex, Guadalajara

23 de mayo - Escenario GNP Seguros, Monterrey

24 de octubre - Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Precio de boletos para el concierto de Fobia en Guadalajara

La venta de entradas para Guadalajara se realizará en dos etapas.

Preventa Banamex: 24 de marzo, 11:00 horas.

Venta general: 25 de marzo, 11:00 horas

Precios:

Rojo 1 — $1,800

Rojo 2 — $1,400

Azul 1 — $1,200

Azul 2 — $950

Verde 1 — $1,000

Verde 2 — $880

Blanca — $780

Lila — $650

Naranja — $550

Amarilla — $450

Formada en 1987 en la Ciudad de México, Fobia se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del rock en español gracias a su combinación de pop, rock alternativo y letras irónicas que marcaron a varias generaciones.

Su discografía incluye álbumes fundamentales como Fobia (1990), Mundo Feliz (1991), Leche (1993), Amor Chiquito (1995), Rosa Venus (2005) y Destruye Hogares (2012), trabajos que ayudaron a redefinir el sonido del rock mexicano contemporáneo.

A lo largo de su carrera han encabezado escenarios emblemáticos como el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional y festivales masivos como Vive Latino, Pal Norte o Coordenada, además de celebrar más de 30 años de trayectoria con conciertos masivos y materiales en vivo.

Canciones como “Veneno vil”, “El microbito”, “Hipnotízame” o “Regrésame a Júpiter” permanecen como referentes del repertorio del rock nacional.

Elohim Corona, el nuevo baterista

Uno de los anuncios que acompañó esta nueva etapa fue la incorporación del baterista Elohim Corona, músico con amplia trayectoria dentro de la escena rockera mexicana.

Corona es reconocido por su trabajo con bandas como Moderatto, Gran Sur y diversos proyectos alternativos, además de contar con más de tres décadas de experiencia musical. Inició su carrera desde la infancia —tocaba batería desde los tres años y fue presentado en televisión nacional como uno de los bateristas más jóvenes del país— y posteriormente formó parte de la banda Isis, donde grabó múltiples discos.

Uno de los anuncios que acompañó esta nueva etapa fue la incorporación del baterista Elohim Corona. ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB