El cantante tapatío Siddhartha dará un concierto en el Auditorio Telmex el próximo 2 de octubre a las 21:00 horas, como parte de su nueva gira nacional “Tú y Yo Tour”, una serie de presentaciones que recorrerán distintas ciudades del país durante la segunda mitad del año.

El anuncio forma parte de la revelación oficial de fechas del tour, compartida por el artista a través de redes sociales, donde confirmó los recintos que integrarán este nuevo recorrido musical.

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¿Qué ciudades visitará Siddhartha con “Tú y Yo Tour”?

El recorrido iniciará el 27 de agosto en el Teatro Morelos de Toluca y continuará el 17 de septiembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla, seguido por una presentación el 19 de ese mes en el Auditorio Benito Juárez de Veracruz.

Tras su paso por Guadalajara el 2 de octubre, el cantante viajará a San Luis Potosí para presentarse el 31 de octubre en el Auditorio del Parque Tangamanga. La gira seguirá en noviembre con conciertos el día 6 en el Teatro de los Héroes de Chihuahua, el 7 en el Lienzo Charro de Ciudad Juárez y el 12 en el Auditorio Banamex de Monterrey.

El cierre del tour está previsto para diciembre con fechas el día 4 en el Auditorio Coca Cola La Isla Mérida, el 5 en la Plaza de Toros de Cancún y el 16 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro.

Siddhartha dará un concierto en el Auditorio Telmex el próximo 2 de octubre a las 21:00 horas. ESPECIAL

Venta de boletos para Siddhartha en Guadalajara: lo que debes saber

La venta general de boletos para el concierto en Guadalajara comenzará el 8 de abril a las 11:00 horas a través de Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Telmex, donde podrán adquirirse sin cargos por servicio.

Los precios anunciados son:

Zona Roja: $1,500

Zona Azul: $1,350

Zona Verde: $1,200

Zona Blanca: $1,050

Zona Lila: $900

Zona Naranja: $750

Zona Amarilla: $600

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MB

