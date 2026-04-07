Un accidente registrado durante un concierto del grupo surcoreano Super Junior en Seúl generó preocupación entre asistentes y usuarios en redes sociales, luego de que varios fans cayeran desde una zona de gradas tras el colapso de una estructura de seguridad.

El incidente ocurrió el pasado 5 de abril en el KSPO Dome, recinto donde la agrupación ofrecía uno de los conciertos de cierre de su gira “Super Show 10”, con la que celebran veinte años de trayectoria en la industria del K-pop.

De acuerdo con reportes y videos difundidos en plataformas digitales, una valla metálica ubicada cerca del escenario cedió ante la presión de un grupo de asistentes que intentaban acercarse a los artistas durante su interacción con el público. Esto provocó que varias personas cayeran hacia una zona inferior del escenario.

El momento generó escenas de confusión entre los asistentes. En las grabaciones se observa a uno de los integrantes, identificado como Ryeowook, reaccionar de inmediato al percatarse de lo ocurrido, solicitando apoyo del personal de seguridad mientras el espectáculo era interrumpido brevemente.

El video circula por diversas redes sociales y se puede observar a Ryeowook, miembro de Super Junior, reaccionando al incidente. RRSS

Autoridades y organizadores informaron que al menos tres personas resultaron lesionadas. Los afectados fueron trasladados a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica por heridas que, en algunos casos, incluyeron contusiones y esguinces. Hasta el momento, se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con reportes de medios surcoreanos, el integrante de Super Junior, Kim Ryeowook, estuvo al pendiente de las fans lesionadas e incluso acudió al hospital tras el accidente. Más reportes coinciden en que otros miembros del grupo visitaron a las afectadas o se mantuvieron en contacto, lo que ha sido muy comentado y bien recibido en redes sociales.

Tras el accidente, la agencia responsable del grupo indicó que se revisarán los protocolos de seguridad implementados durante el evento, mientras que el incidente ha reavivado el debate sobre las condiciones de infraestructura y control de multitudes en conciertos masivos, especialmente en espectáculos de alta demanda como los del K-pop.

AB