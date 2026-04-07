Cinemex se luce con dos estrenos imperdibles este jueves 9 de abril

Cinemex renueva su cartelera este jueves 9 de abril con dos propuestas que prometen conquistar al público desde ángulos completamente distintos.

En medio de una temporada donde las historias buscan conectar desde lo emocional, la pantalla grande se llena de contrastes: desde relatos que invitan a escapar de la rutina con paisajes, romance y decisiones impulsivas, hasta aquellos que ponen bajo tensión las relaciones y obligan a cuestionar lo que parecía seguro.

Con tramas que giran en torno al amor, las elecciones personales y las consecuencias de lo que se calla, estos estrenos ofrecen una experiencia completa para distintos tipos de audiencia. Ya sea para quienes buscan una historia ligera que haga suspirar o para los que prefieren un drama que remueva emociones y deje reflexión, la cartelera de esta semana apuesta por historias cercanas, intensas y llenas de giros inesperados.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles de esta semana en Cinemex:

Tú, Yo & La Toscana

Presenta la historia de una joven cocinera, libre y decidida, que toma una arriesgada decisión al instalarse en una villa abandonada en la Toscana, propiedad de un hombre al que apenas conoce.

Lo que comienza como una aventura fuera de lo común pronto se transforma en una serie de enredos marcados por mentiras, situaciones inesperadas y romance, especialmente cuando conoce al primo del dueño, quien cambiará por completo el rumbo de su historia.

El Drama

Se adentra en una relación que, a simple vista, parece perfecta a pocos días de llegar al altar. Sin embargo, la aparente estabilidad comienza a romperse cuando salen a la luz verdades inesperadas que tensan la relación.

Lo que debía ser una celebración se convierte en un escenario incómodo, donde la intimidad se ve afectada y las certezas se desmoronan, obligando a la pareja a enfrentarse con lo que realmente significan el amor, la honestidad y el compromiso cuando ya no hay vuelta atrás.

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MF