Fátima Bosch aclara rumores sobre relación con hijo de Luis Miguel

A pesar de la creciente polémica en redes sociales donde se vincula a Fátima Bosch con Miguel Gallego Arámbula; hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel. La Miss Universo negó cualquier relación con el joven tras ser interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

La modelo afirma que no sólo no lo conoce, sino que las imágenes que circularon en internet, que constatarían que el joven, aparentemente, comentaba sus publicaciones, fueron creadas con inteligencia artificial.

"Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente. Él es un bebé, no sé cuántos años tenga, es una criatura. Yo tengo 25 años, nunca me han gustado ni de mi edad".

"Es una edición, yo creo que, con inteligencia artificial, pero no, cómo creen, nada de eso es real […]. No lo conozco, no le he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad porque si no quiere compartir cosas, hay que respetarlo, a él y a su mamá".

Aunque negó el romance, Bosch no dudó en reconocer el atractivo del joven. "Claro, su mamá es guapísima, la heredó totalmente; Aracely es una muñeca. Está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad. No invente, por favor".

Los rumores surgieron en marzo, cuando un perfil de Miguel comentó una publicación de Fátima en TikTok.

Bosch aún es blanco de críticas tras coronarse como Miss Universo

A cuatro meses de la serie de acusaciones lanzadas en su contra por algunos jueces del certamen de Miss Universo, quienes insinuaron que su corona había sido comprada debido a supuestas influencias políticas de su padre, Bosch reveló el pasado 11 de marzo para el programa “Siéntese quien pueda” que aún recibía mensajes de odio.

“Están estos misólogos que solo promueven el odio a la mujer y eso es ser un misógino y eso es violencia. A mí me mandaban mensajes diciéndome: ‘Por favor, mátate esta noche’ o ‘Eres un asco’. Me deseaban tantas cosas fuera de lugar".

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AO

