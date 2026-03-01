No vivir en Ciudad de México o estar lejos del Zócalo no será impedimento para gozar del ritmo colombiano de talla internacional que Shakira ofrecerá para sus fans este domingo en la capital del país.

El Gobierno de México y la propia artista transmitirán de forma gratuita este evento, parte de la gira "Las mujeres ya no lloran World Tour", desde redes sociales . Te diremos todos los detalles para ver EN VIVO este concierto gratuito.

¿Dónde ver EN VIVO el concierto de Shakira?

Este 1 de marzo, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. La cita es a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución.

Tras su reciente presentación en el Estadio GNP Seguros, la cantante colombiana vuelve a encontrarse con su público capitalino, en un formato abierto, que promete reunir a miles de personas provenientes de distintos puntos del país.

Ante la alta expectativa de asistencia, el Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores diseñaron un operativo especial de movilidad y seguridad.

Para quienes prefieran evitar aglomeraciones o traslados largos, el concierto se transmitirá en vivo a través de plataformas digitales oficiales.

La propia artista anunció que el show podrá seguirse desde sus redes sociales:

Instagram

Facebook

TikTok

De esta forma, fans dentro y fuera de México podrán conectarse y disfrutar el concierto en tiempo real.

Además, si deseas verlo desde televisión o una pantalla más grande, también estará disponible en los canales oficiales del gobierno capitalino:

Canal de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México

Canal de YouTube de Capital 21

Facebook Live de la Jefatura de Gobierno

La transmisión comenzará alrededor de las 20:00 horas, horario programado para el arranque del espectáculo.

Pantallas gigantes en puntos estratégicos de CDMX

Para distribuir la concentración de público y facilitar la movilidad en el Centro Histórico, la Secretaría de Gobierno capitalina confirmó la instalación de pantallas gigantes en zonas aledañas al Zócalo.

Estas permitirán seguir la actuación con audio y transmisión en tiempo real, sin necesidad de ingresar directamente a la plancha principal. De acuerdo con información oficial, las pantallas estarán ubicadas en:

Alameda Central

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Monumento a la Revolución

El acceso será libre y dependerá del aforo disponible en cada punto, por lo que se recomienda llegar con anticipación: personal operativo coordinará entradas, salidas y rutas peatonales para mantener el flujo ordenado.

