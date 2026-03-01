Susana Zabaleta señala el concierto de Shakira como "distracción" para el pueblo

La soprano Susana Zabaleta expresó su desacuerdo con el entusiasmo que ha generado el concierto gratuito de Shakira programado para esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México. Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, consideró que este tipo de eventos pueden funcionar como una distracción frente al contexto que vive el país a raíz de la lucha contra el narcotráfico.

Señalamientos sobre la situación de violencia

La conversación con la prensa abordó inicialmente el tema del reconocimiento que artistas mexicanos han alcanzado fuera del país, en particular las presentaciones de Carín León en escenarios de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos. A partir de ese punto, Zabaleta reflexionó sobre las razones que llevan a muchos a buscar oportunidades en el extranjero.

“Uno tiene que ampliar sus horizontes, sobre todo, estando aquí, ¿no?“, señaló.

Posteriormente vinculó su postura con la violencia registrada tras el abatimiento de “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Nueva Generación (CNG), ocurrido en Tapalpa el 22 de febrero. En ese contexto, afirmó:

“Creo que hemos pasado momentos muy duros en este país y no hay que hacerlos menos. Porque todo el mundo es: ‘La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la (canta), no pasó nada’. No, sí pasó, y todas las personas que estaban en esos centros, aeropuertos, estamos asustados, todos estamos muy asustados”.

Postura frente al concierto en el Zócalo

Al ser cuestionada directamente sobre la presentación de Shakira en la capital, la cantante retomó una frase atribuida a la antigua Roma para expresar su crítica hacia las autoridades:

“Acuérdate de lo que decían los romanos: ‘Al pueblo, pan y circo’, para tenerlos callados”.

Zabaleta aclaró que su señalamiento no estaba dirigido a la artista colombiana, sino a lo que, desde su perspectiva, podría interpretarse como indiferencia ante la situación nacional. “No podemos hacer como si no pasa nada”, subrayó.

También se refirió a la polémica en torno al diputado federal de Morena, Sergio Mayer Bretón, quien solicitó licencia al Congreso para participar en el programa La Casa de los Famosos de Telemundo. Al respecto, declaró:

“No podemos hacer como si no nos doliera muchísimo que alguien que se contrató de diputado ahora esté en La Casa de los Famosos. No podemos hacer eso”.

Financiamiento del espectáculo

En relación con la organización del concierto, autoridades de la capital informaron que no se destinarán recursos públicos para su realización. La administración local participará únicamente en la coordinación logística y en los dispositivos de seguridad. Los costos de producción, montaje y operación serán cubiertos por Grupo Modelo.

El recital tendrá lugar en la Plaza de la Constitución y forma parte de la gira internacional de Shakira, que ha registrado llenos en otras ciudades. La cantante destacó el significado de reencontrarse con su público en uno de los espacios más representativos de la capital mexicana.

