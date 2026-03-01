La cantante colombiana Shakira se presentará hoy 01 de marzo de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto gratuito que contempla distintas opciones para seguir el espectáculo tanto de manera presencial como a distancia.

El evento está programado para iniciar a las 20:00 horas y no se requerirá boleto de acceso. La actuación forma parte de su gira internacional actual y se sumará como una fecha especial en la capital del país, según lo informado por la propia artista y los organizadores.

Debido a la alta afluencia prevista, autoridades capitalinas prepararon un operativo especial enfocado en la seguridad y la movilidad en el primer cuadro de la ciudad. Se anticipa la llegada de seguidores provenientes de diversos estados, por lo que se implementarán medidas para organizar el flujo de asistentes y reducir riesgos.

En cuanto a la organización, Grupo Modelo cubrirá los gastos relacionados con producción, escenario, sonido e infraestructura. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México será responsable de la logística general, así como de la coordinación de servicios públicos y dispositivos de seguridad.

Opciones para seguir el concierto

Ante la posibilidad de aglomeraciones en la Plaza de la Constitución, se habilitarán alternativas para disfrutar del espectáculo sin necesidad de ingresar directamente al Zócalo.

Pantallas en puntos cercanos

La Secretaría de Gobierno capitalina informó que se colocarán pantallas gigantes en zonas estratégicas alrededor de la plaza principal. Estas áreas permitirán al público observar la presentación con transmisión y audio en tiempo real, lo que contribuirá a distribuir la concentración de personas y facilitar el tránsito en el Centro Histórico.

El acceso será gratuito y estará sujeto a la capacidad disponible en cada punto. Se recomienda acudir con anticipación para asegurar un espacio. Personal operativo y elementos de seguridad organizarán las entradas y salidas mediante rutas establecidas en calles aledañas.

Transmisión digital

Quienes prefieran evitar traslados o concentraciones masivas podrán seguir el concierto a través de plataformas digitales oficiales de la artista y canales asociados. De acuerdo con la información difundida, la transmisión se realizará en tiempo real, permitiendo que seguidores dentro y fuera del país puedan presenciar el espectáculo desde casa.

Esta modalidad ofrece una alternativa para quienes buscan comodidad o no pueden acudir al Centro Histórico.

En eventos de gran escala realizados en el Zócalo, la asistencia ha superado las previsiones iniciales, generando filas prolongadas y ajustes en la circulación. Por ello, se prevén posibles cierres viales y modificaciones en rutas de transporte público.

Las autoridades de Protección Civil y dependencias locales desplegarán dispositivos de seguridad y atención médica. Entre las recomendaciones emitidas se encuentran:

Mantenerse hidratado durante la espera y el concierto.

Ubicar rutas de salida y puntos de encuentro.

Atender las indicaciones del personal de seguridad.

Tomar en cuenta que el ingreso es libre y depende del aforo permitido en cada zona.

Consultar rutas alternas y priorizar el uso de transporte público.

Con estas medidas, se busca facilitar el acceso al espectáculo y ofrecer distintas alternativas para que el público pueda disfrutar de la presentación de Shakira en la capital mexicana.

