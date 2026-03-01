Este domingo primero de marzo, autoridades de la Ciudad de México realizarán cierres viales con motivo del concierto de Shakira en el Zócalo capitalino.

A través de una tarjeta informativa, el Gobierno capitalino dijo que mantendrán cerrada la circulación vehicular en el cuadro comprendido por Eje 1 Norte, avenida de los Insurgentes, Eje 1 Oriente y parte de avenida Chapultepec, la calle Dr. Claudio Bernard y Lorenzo Boturini.

Alternativas por cierres viales por concierto de Shakira en el Zócalo

Mientras que la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que la alternativa vial para desplazarse de sur a norte es el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Para quienes busquen moverse de poniente al oriente de la capital, se puede usar el Eje 1 Norte.

La alternativa para circular de norte a sur es el Eje 1 Poniente.

Mientras quienes deseen trasladarse de oriente a poniente y viceversa, la opción es José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier, de acuerdo con la Unidad de Orientación Vial de la SSC.

¿Dónde ver la transmisión del concierto de Shakira?

Tras haber anunciado su presentación en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX), Shakira confirmó que su concierto será transmitido a través de las redes sociales oficiales de la colombiana: de YouTube, Instagram, Facebook y TikTok.

La transmisión será este 1 de marzo a las 20:00 horas del tiempo del centro de México.

Asimismo, para quienes radican en CDMX, tendrán la alternativa de ver el concierto en distintas calles de la ciudad a través de pantallas gigantes que serán puestas por el ayuntamiento de la CDMX, las cuales son:

20 de Noviembre

Pino Suárez

5 de Mayo

