¡Atención cinéfilos! Cinépolis anunció el regreso de Fiesta Cinépolis, una promoción especial que se realizará del 2 al 4 de marzo de 2026 y que busca acercar al público a la experiencia del cine con precios reducidos en distintos formatos.

Durante estos tres días, podrás disfrutar funciones con tarifas especiales en salas tradicionales y experiencias premium.

Los boletos tendrán un costo de 35 pesos en salas convencionales, Cinépolis Pluus, Macro XE y Cinépolis Junior (en butaca individual), tanto en funciones 2D como 3D.

En el caso de complejos VIP, así como en salas IMAX y 4DX, el precio será de 80 pesos por entrada. Las promociones estarán disponibles a través de la aplicación oficial, el sitio web, taquillas, kioscos y puntos de venta en los cines participantes.

CORTESÍA/ Cinépolis

La cartelera incluirá estrenos familiares, terror, drama y acción, ofreciendo opciones para todos los gustos y convirtiendo estos días en una oportunidad ideal para disfrutar del cine en pantalla grande.

La promoción será válida en complejos participantes del país y estará sujeta a disponibilidad, programación y clasificación de cada película, no será acumulable con otras ofertas ni aplicará en funciones especiales como premieres, preventas, festivales o contenido alternativo.

