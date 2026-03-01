Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien fuera líder del Cártel Nueva Generación (CNG), falleció siendo trasladado a Ciudad de México desde Tapalpa, Jalisco, luego de ser abatido en un operativo militar encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) en el pueblo mágico.

Este hecho derivó en acciones violentas dentro de territorio mexicano, especialmente dentro de Jalisco: bloqueos en carreteras y avenidas principales; quema de autos, camiones y tráileres, así como de algunos negocios; y la búsqueda de refugio por parte de las y los ciudadanos.

Si bien la caída del capo representa un duro golpe para los cárteles activos en México y, a su vez, se convierte en un mensaje para los líderes de las células delictivas, es un hecho que supone un cambio al interior de Morena: una nueva era dentro del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador en 2011, la de Claudia Sheinbaum.

"Abrazos, no balazos" habría quedado en el pasado

A pesar de que Sheinbaum considera a su antecesor (2018-2024) como su mentor político, la caída de uno de los criminales más buscados del mundo choca con la política de "abrazos y no balazos" predicada durante el sexenio de López Obrador , apuntó el presidente de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega.

"Lo que vimos el domingo fueron balazos y no abrazos. Una política totalmente diferente, un giro de 180 grados de la que siguió López Obrador. Es la única forma en la que se puede empezar a acabar con la violencia y empezar a desmantelar a estas organizaciones criminales", señaló el especialista.

En su opinión, el CNG creció a "nivel mundial" durante el mandato del expresidente , algo que achacó a su estrategia de seguridad y que, a juicio del experto, fue un "rotundo fracaso".

Ortega contrapuso esta situación con el operativo desplegado por el Ejército mexicano contra Nemesio Oseguera Cervantes, al asegurar que supone un "avance y un cambio" liderado por Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Pese a ello, la propia Presidenta negó el pasado martes que se haya dado un viraje sustancial con respecto a la política del fundador de Morena.

"La estrategia de seguridad no ha cambiado. Ocurrió una situación en donde, en la detención de un miembro de la delincuencia organizada, que tenía una orden de aprehensión, son atacados los miembros del Ejército y ellos responden", dijo durante "La Mañanera".

¿Fue la presión de EU?

Ese giro en la política de seguridad de México se produce, además (y curiosamente), en un contexto de presión de Estados Unidos en la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico , algunas de las cuales designó como terroristas el año pasado, como es el caso del CNG, recordó Ortega.

En este sentido, consideró que la nueva estrategia mexicana está condicionada por la presión "más fuerte" que ejerce el presidente Donald Trump en esta materia.

Por su parte, la directora de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, no cree que haya una ruptura entre López Obrador y Sheinbaum; si bien afirma que operativos como el de la pasada semana "compran simpatías adentro y afuera del país que no habían sido utilizados" en el sexenio anterior.

Según explicó, la Jefa del Ejecutivo lleva meses tratando de debilitar al CNG , algo que es un factor "clave" en la relación bilateral con Washington, con quien tiene una estructura de cooperación militar conjunta "más importante de lo que pensábamos".

La directora de MUCD percibe el regreso de México a una estrategia "más tradicional de descabezamiento de carteles", diferenciándose así de la de López Obrador, quien "tuvo más cuidado en no caer justamente en estas detenciones espectaculares".

Con información de EFE.

