Gaby Platas, la actriz mexicana, y Paco de la O, también actor y conductor, se casaron en 2009, y tras 10 años juntos, se divorciaron en abril de 2018. En fechas recientes, ella ha compartido desde sus redes sociales que cuenta, desde hace tiempo, con medidas de protección en contra de su exesposo, luego de que este volviera a contactarla .

La actriz, quien ha sido integrante de "la familia disfuncional" en el programa "Me Caigo de Risa", siempre ha sostenido que vivió entornos violentos junto a Paco, en los que existieron drogas, infidelidad y violencia, a los cuales tristemente se acostumbró .

"Uno se acostumbra a lo malo, no te das cuenta hasta que de verdad las cosas se vuelven muy malas", contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda hace un par de años; en una charla reciente con "Ventaneando" compartió que estuvo amenazada de muerte por de la O.

" Sí lo hizo, hubo amenazas de muerte, ya pasaron ocho años de esto; ya estoy protegida, blindada, hoy no tengo miedo ", dijo.

Gaby Platas insta a denunciar

A través de sus redes, Platas agradeció a la Fiscalía de la Ciudad de México por atender su llamado .

"Desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor. Es terrible cómo podemos pasar tantos años con una persona por miedo. Gracias a @FiscaliaCDMX. Si vives violencia, DENUNCIA", expresó.

El propósito de una orden de restricción es proteger a víctimas y testigos de la violencia, acoso o amenazas, restringiendo la interacción física y la comunicación.

A través de su cuenta de Instagram, el actor Paco de la O aseguró que dará a conocer pronto su versión de los hechos.

"Pronto a través de mis lentes la verdad, la mía", se lee .

¿Una historia más contra el actor?

Hace unas semanas, la actriz Malu Carreras, denunció haber sufrido violencia física y psicológica por parte del actor.

