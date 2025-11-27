La cantante colombiana Shakira seguirá haciendo historia en México. El día de ayer se anunciaron nuevas fechas en el país como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que ya ha llenado los principales escenarios nacionales en más de una ocasión. En total se trata de tres nuevos conciertos los cuales se llevarán a cabo en febrero del próximo año.

A través de un comunicado, Ocesa informó que Shakira actuará en febrero en tres estados distintos del país. Las nuevas fechas agendadas son las siguientes:

21 de febrero en el Estadio Víctor Manuel Reyna en Tuxtla Gutiérrez

en 24 de febrero en el Estadio Carlos Iturralde en Mérida

en 27 de febrero en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

Con ello, la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ya es la "más grande en la historia de México" que haya realizado la intérprete colombiana.

"Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable. El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans", señaló la nota de los organizadores.

Por ello mismo, Billboard otorgó un reconocimiento a Shakira por "La gira latina más taquillera de una mujer en la historia", ya estuvo en otras ocasiones en el país azteca, en cuya capital realizó doce actuaciones que congregaron a más de 780 mil asistentes.

En su actual gira internacional ha logrado vender cerca de 2.5 millones de boletos por todo el mundo en los más de 75 shows de los que consta.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Las distintas preventas para estas tres fechas de Shakira comenzaron el día de hoy. A través de Ticketmaster, este es el orden de compra de boletos:

Venta Beyond: 27 de Noviembre 9:00

27 de Noviembre 9:00 Preventa Priority : 28 de Noviembre 9:00

: 28 de Noviembre 9:00 Preventa Banamex : 1 de Diciembre 14:00

: 1 de Diciembre 14:00 Venta General: 2 de Diciembre 14:00

Cabe destacar que las primeras dos fechas de compras requieren un código de acceso. Los precios de los boletos varían según el destino y recinto que se elija.

Con información de EFE

