Cinépolis anuncia funciones de 'Wicked: Por Siempre’ para personas neurodivergentes

Con el objetivo de crear espacios para todas las personas, Cinépolis anunció que tendrá funciones especiales de la cinta “Wicked: Por Siempre" diseñadas para personas con autismo y/o neurodivergencia.

Con lo anterior, la cadena de cines color azul da un paso importante hacia la inclusión para que todas las personas puedan ver las mejores historias y sus cintas favoritas en la pantalla grande.

Así serán las funciones relajadas de “Wicked: Por Siempre" en Cinépolis

Las funciones relajadas de “Wicked: Por Siempre" en Cinépolis están pensadas para ofrecer una experiencia más accesible y cómoda a personas con autismo u otras condiciones del neurodesarrollo, estas funciones incluyen:

Volumen moderado.

Libre movimiento dentro de la sala.

Puerta de evacuación siempre abierta.

Iluminación de la sala al 50 por ciento.

Cero aromatizantes.

Lo más importante de las funciones relajadas es que se crea un ambiente de comprensión y respeto hacia cada asistente.

¿En cuáles Cinépolis estarán disponibles las funciones relajadas de “Wicked: Por Siempre"?

Las funciones estarán disponibles los fines de semana del 28 de noviembre al 6 de diciembre y se llevarán a cabo en los siguientes complejos Cinépolis del país, con una función al día, entre las 11:00 am y 2:00 pm.

Cinépolis Plaza Escala Morelia (Michoacán)

Cinépolis Galerías Monterrey (Nuevo León)

Cinépolis Town Center El Rosario (CDMX)

Cinépolis Universidad (CDMX)

Cinépolis Las Américas Xalapa (Veracruz)

Cinépolis Galerías Guadalajara (Jalisco)

Cinépolis Las Américas Ecatepec (Estado de México)

Cinépolis Angelópolis (Puebla)

Cinépolis Las Américas Mérida (Yucatán)

Los boletos estarán disponibles en taquillas de los complejos participantes y en línea, a través de www.cinepolis.com.

Recuerda confirmar en taquilla que tus boletos sean para una función relajada y no tradicional.

¿Quién supervisa las condiciones de las Funciones Relajadas?

Estas funciones cuentan con la guía y asesoría de Iluminemos por el Autismo, una organización mexicana que, desde 2015, trabaja para impulsar la inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y de sus familias.

Gracias a una colaboración con Universal Pictures, Fundación Cinépolis ha llevado a cabo Funciones Relajadas de producciones familiares como El Último Viaje (2025), Cómo Entrenar a tu Dragón (2025) y Robot Salvaje (2024). El objetivo es ofrecer salas de cine más accesibles, con un ambiente cómodo y sensible a las necesidades sensoriales, para que cada persona pueda disfrutar la experiencia cinematográfica a su propio ritmo y sin barreras.

¿De qué trata “Wicked: Por Siempre” ?

En esta segunda parte, la trama continúa después de la transformación de Elphaba (Cynthia Erivo) en la temida Bruja del Oeste, mientras Glinda (Ariana Grande) toma un papel protagónico en el liderazgo de Ciudad Esmeralda.

A medida que su amistad se ve desafiada por la ambición y la diferencia de ideales, la película profundiza en temas como el poder, la empatía y la búsqueda de redención, dentro de un mundo donde la imagen del “bien” no siempre coincide con la verdadera justicia.

