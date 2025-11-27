Desde su lanzamiento en 2016, Stranger Things se consolidó como una de las series más exitosas y populares del catálogo de Netflix, gracias a su historia llena de misterio, nostalgia y un encanto ochentero que mantuvo a millones de espectadores pegados a la pantalla en todo el mundo.

Esta semana, después de casi una década desde su debut, la producción estrenó su quinta y última temporada, marcando el cierre definitivo de un proyecto con el que muchos fans crecieron , se identificaron y al que le tomaron un enorme cariño.

Este estreno detonó una ola de nostalgia y curiosidad entre el público, que comenzó a buscar más información sobre el trabajo detrás de la serie creada por los hermanos Duffer.

Pensando en todos aquellos que quieren convertirse en los más conocedores del universo Stranger Things, nos dimos a la tarea de reunir algunos de los datos más curiosos, sorprendentes y menos conocidos sobre la última temporada. A continuación, te los presentamos.

Datos curiosos de la quinta temporada de “Stranger Things 5”

El lanzamiento a nivel internacional del primer volumen de esta quinta temporada de "Stranger Things" ha puesto de cabeza a los fans en todo el mundo. E sta primera parte consta de 4 capítulos únicamente, ya que el volumen dos, se estrenará el 25 de diciembre, y el episodio final estará disponible en la plataforma el 31 de diciembre.

Sin importar si eres de los fans que ya devoraron estos capítulos o si eres de los que prefieren tomarse su tiempo, aquí te dejamos 5 datos curiosos sobre esta última temporada de "Stranger Things":

Esta nota NO contiene spoilers de la quinta temporada de "Stranger Things" .

1. Se revelará qué es realmente el “Upside Down”

Tras 4 temporadas de misterio y dudas no resueltas, esta temporada revelará qué es realmente ese mundo de donde vienen las criaturas y el despiadado "Vecna": el "Upside Down".

Matt Duffer, uno de los creadores de la historia, reveló a Entertainment Weekly: "Creo que las dos preguntas más importantes que no respondimos realmente en la temporada 1 y que sí respondemos en esta temporada son ¿qué es realmente el Upside Down? y ¿por qué se llevaron a Will?".

2. ¿Por qué son tan pocos episodios?

A pesar de que la temporada final estará compuesta por solo ocho capítulos, los hermanos Duffer revelaron que esta producción es mucho más grande que cualquier cinta que ha hecho la plataforma.

El capítulo final tendrá una duración de alrededor de dos horas, lo que convierte a cada episodio en casi una película independiente.

3. La muerte más violenta de toda la serie

Matt Duffer también le confesó al medio británico "The Times" que a pesar de que esta temporada no tiene escenas tan gráficas ni tan violentas como la temporada 4, sí se puede esperar ver la muerte más violenta de cualquier temporada.

Aunque el personaje que tendrá este destino sigue sin revelarse, a través de redes sociales fans ya han expresado que temen que sea Steve Harrington, uno de los favoritos del fandom.

4. Cada actor terminó su rodaje con su última escena en la serie

Uno de los detalles más emotivos que los hermanos Duffer decidieron implementar durante el rodaje fue darle la oportunidad a cada actor para que su último día en el set fuera se grabara realmente su última escena en la serie.

De acuerdo con información del medio estadounidense, "Variety", a pesar de los contratiempos en la programación, la producción logró organizar todo para que los actores tuvieran despedidas únicas a esta historia que los acompañó por 9 años.

5. ¿En qué personajes está inspirado "Vecna"?

Los creadores de la serie le contaron al medio estadounidense, "Entertainment Weekly", que la inspiración para "Vecna" nació del villano de las dos primeras películas de "Terminator" y Darth Vader en "Rogue One: A Star Wars Story" de 2016 ; ya que buscaban hacer a un personaje que pareciera invencible y todo poderoso.

