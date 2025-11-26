Cinemex se luce este jueves 27 de noviembre con dos estrenos

Este jueves 27 de noviembre, Cinemex refresca su cartelera con dos lanzamientos que llegan para ampliar la oferta cinematográfica del fin de semana.

Los asistentes encontrarán desde una aventura animada llena de acción y misterio hasta una comedia mexicana que juega con la idea de empezar desde cero.

Con propuestas que apelan tanto a familias como a adultos que buscan una historia divertida y con giros inesperados, la cadena se prepara para recibir a los espectadores con estrenos pensados para todos los gustos.

A continuación te compartimos los dos estrenos:

Zootopia 2

Judy y Nick se enfrentan a un nuevo enigma cuando la llegada de un extraño reptil desestabiliza la vida en la ciudad.

Para desentrañar lo que está ocurriendo, ambos deberán infiltrarse en zonas desconocidas de Zootopia, donde descubrirán secretos guardados bajo llave, se toparán con nuevos peligros y tendrán que superar obstáculos que pondrán en riesgo la tranquilidad de la metrópolis.

Borrón y Vida Nueva

Ulises despierta en un hospital diciendo haber perdido la memoria y decide aprovechar la situación para reclamar todo aquello que considera que dejó inconcluso: reencontrarse con su ex —a quien aún observa desde redes—, recuperar el negocio arrebatado por su socio y disfrutar la casa con alberca que nunca usó.

Sin embargo, al revivir ese pasado se da cuenta de que las cosas no eran como las recordaba. Con la ayuda de una psiquiatra poco convencional, tendrá que elegir entre continuar su aparente nueva vida o asumir las consecuencias de lo que realmente hizo.

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo: con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF