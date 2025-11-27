¿Miss Universo puede quitarle la corona a Fátima Bosch?

El reciente triunfo de Fátima Bosch Fernández en el certamen Miss Universo se ha visto empañado por la polémica ligada a las acusaciones de un supuesto fraude, la renuncia de algunos de los jueces a solo unos días de la final y los señalamientos hacia Raúl Rocha Cantú, dueño de la organización.

En este escenario, en redes sociales surgió la duda de si el certamen de belleza puede retirar el título a la mexicana.

Miss Universo sí puede quitar la corona si la mujer reconocida como la más bella del mundo incumple con sus estrictas obligaciones.

¿Por qué se puede perder la corona de Miss Universo?

Incumplimiento de obligaciones

La Miss Universo, además de una banda y corona, adquiere una apretada agenda que incluye eventos oficiales, apariciones, giras, promociones, campañas. La falta de asistencia, la negativa o la priorización de actividades personales sobre éstas puede ser causa de destitución.

Violación del contrato o negativa a firmarlo

El título viene acompañado de un contrato que marca derechos y deberes: horarios, exclusividades, conductas, publicidad. Si la reina se niega a firmar o rompe cláusulas, la organización puede actuar.

Dañar la imagen del certamen

Declaraciones polémicas, escándalos, denuncias serias o comportamientos contrarios a los valores de la organización pueden ser motivo para revocar el título.

Irregularidades en la elegibilidad o en el proceso de selección

Si se descubre que la ganadora no cumplía requisitos esenciales (documentación, elegibilidad, veracidad de datos) o hubo fraude en la selección, la corona podría ser retirada.

Recientemente, Raúl Rocha Cantú, actual presidente de la organización, explicó, en entrevista con Carlos Loret de Mola, que no se le retiraría la corona a la mexicana; incluso pidió al público que la dejaran trabajar.

Las Reinas que han perdido la corona

A lo largo de la historia del certamen, pocas ganadoras han perdido la corona, pero esos casos marcaron un precedente. El más recordado es el de Oxana Fedorova, Miss Universo 2002, destituida tan solo unos meses después por "no cumplir con sus obligaciones". En su lugar, la organización coronó a la primera finalista, Justine Pasek.

Antes de ella, en 1974, Amparo Muñoz renunció al título tras desacuerdos con la organización, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del certamen. Aunque oficialmente fue una renuncia, la MUO la retiró de la agenda y no la reemplazó, situación que se considera un antecedente de destitución.

Lee también: Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



