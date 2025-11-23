A través de un comunicado, este domingo Petróleos Mexicanos (Pemex) se deslindó del escándalo en torno al triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025.

En el documento, publicado en sus redes oficiales, la petrolera estatal afirmó que no cuenta con ninguna relación contractual vigente con Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V.

Asimismo, subrayó que no cuenta con ninguna injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo, por lo que, afirmó, la felicitación que emitió el viernes 21 de noviembre, incluso antes que la de la Presidenta de la República, se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo.

"Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente", apuntó.

Después de que la mexicana Fátima Bosch Fernández ganara el certamen de belleza de Miss Universo, se comenzó a especular que "México había pagado por ganar la corona" y se reveló un contrato en donde estaba implicado el copropietario del certamen y el padre de la ganadora, Bernardo Bosch Hernández, actual subdirector de Seguridad y Salud de Petróleos Mexicanos.

La empresa Soluciones Gasíferas del Sur está ligada directamente como propiedad de Raúl Rocha, el copropietario del certamen Miss Universo.

Se trata de un convenio que se otorgó a través de un concurso abierto y se formalizó el 7 de febrero de 2023, mientras que Bosch Hernández aparece como coordinador ejecutivo B, en el área de exploración y producción de Pemex.

El contrato, por más de 745.6 millones de pesos, detalla un plazo de ejecución del mismo en 328 días naturales, contemplado entre febrero de 2023 y diciembre del mismo año.

El documento detalla que el contrato se daría por suspendido en caso de que hubiese alguna irregularidad en cuestiones fiscales y, en caso de no ser aclarada la situación, se procedería a la rescisión.

