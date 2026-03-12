Por la tensión entre Estados Unidos (EU) e Irán que persiste, el FBI advirtió sobre posibles ataques de Irán en contra de EU. Entre las diversas incertidumbres ante esta alerta está la posible suspensión de los Oscar 2026.

¿Tensión entre EU e Irán pone en peligro los Oscars 2026?

Recientemente, el FBI lanzó una alerta de posibles ataques de Irán en respuesta a los ataques estadounidenses en contra de la costa oeste de EU, donde se encuentra California. De acuerdo con los reportes de ABC News, los ataques se llevarían a cabo con drones.

Esta advertencia fue emitida por la organización de seguridad de EU y ha llevado a los organizadores de los premios Oscar 2026 a reforzar la seguridad en los alrededores (y al interior) del Teatro Dolby en California para mantener a salvo a los nominados, invitados y asistentes a la gala.

A pesar de la tensión que persiste, los organizadores de la prestigiosa premiación no han anunciado la suspensión de ella.

Por otro lado, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que están preparados para cualquier incidente, en caso de que sucediera uno.

“Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado”, confirmó.

¿Cuándo son los premios Oscar 2026?

Los Premios de la Academia se celebrarán el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El programa, que ABC transmitirá en vivo, está previsto que comience a las 7 p. m., hora del Este (0000 GMT).

Tras conducir con éxito la 97.ª edición de los Oscar, Conan O'Brien regresa como anfitrión por segundo año.

Con información de EFE, SUN y AP.

