"Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair"; ¿cuándo llega a México?

"Malcolm", interpretado por Frankie Muniz, lleva una vida tranquila: un trabajo que le gusta, una pareja y hasta una hija. Todo parece perfecto…, hasta que sus padres, Lois y Hal demandan su presencia para la celebración de su 40 aniversario nupcial. Así arranca la premisa del nuevo tráiler de "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", dado a conocer este jueves 12 de marzo.

El especial de cuatro capítulos —que se estrenará próximamente en Disney—, reúne al elenco original: Bryan Cranston como Hal; Jane Kaczmarek como Lois, Justin Berfield como Reese, y Caleb Ellsworth-Clark reemplazando a Erik Per Sullivan como Dewey; Anthony Timpano como Jamie —el quinto hijo de Hal y Lois—; y Vaughan Murrae como Kelly, la última hija del matrimonio.

La mítica serie de los años 2000 sitúa su narrativa casi diecinueve años después. Malcolm, quien aparentemente lleva una buena vida en compañía de su esposa e hija, se ve orillado a integrarlas a su rocambolesca dinámica familiar tras años de distanciamiento voluntario y secretos mal escondidos.

Además del melodrama parental, la dinámica entre los cinco hermanos también apunta a ser algo caótica, pues estos dejaron de verse durante mucho, mucho tiempo.

Acerca de “Malcolm in the Middle”

Creada por Linwood Bomer para la cadena televisiva FOX, la serie de comedia "Malcolm in the Middle", contó con siete temporadas y 151 episodios.

Transmitida desde el 9 de enero de 2000 y hasta el 14 de mayo de 2006, la serie fue acreedora de un Peabody, 7 premios EMMY y 1 Grammy, además de haber sido muy elogiada por la crítica y nominada siete veces al Globo de Oro.

Acá abajo te dejamos el tráiler:

¿Cuándo se estrenará el revival de “Malcolm in the Middle” en México?

La serie llegará a la plataforma de streaming de Hulu este próximo 10 de abril de 2026. En Latinoamérica, incluido México, la comedia podrá mirarse vía Disney+.

