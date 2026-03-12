A las series de HBO Max les suele ir bien respecto a la recepción en medios especializados y de crítica tales como Variety, Rotten Tomatoes y distintas calificaciones repartidas en internet. En esta nota te hablaremos de seis grandes historias que ya son parte de lo mejor del catálogo de la plataforma, aunque no todas ellas hayan desarrollado sus líneas narrativas por completo.

Los Soprano

Probablemente no haya clásico más grande en HBO Max que Los Soprano. La historia que narra cómo Tony Soprano, líder de la mafia de Nueva Jersey, lidia con sus problemas psicoemocionales y sus relaciones familiares ha sido uno de los ejes por los que han circulado cientos de historias posteriores.

The Wire

Serie coral que muestra la situación del tráfico de drogas en Baltimore tocando desde la historia del chico que comienza a vender estupefacientes a corta edad, hasta el adicto, pasando por las autoridades en sus distintos niveles, los políticos e incluso los trabajadores en puertos.

Juego de tronos

La épica historia de George R. R. Martin mantuvo a cientos de televidentes al borde de sus asientos y esperando cada estreno de temporada, ansiosos de resolver su trama llena de intrigas. El hito demostró un alejamiento por las anteriores narrativas apegadas al realismo y al conflicto propiamente estadounidense.

Chernobyl

Con Voces de Chernobyl de la Nobel Aleksiévich como estructura de base, esta miniserie dramatiza el desastre nuclear de 1986 narrando los instantes anteriores y posteriores al suceso histórico.

The Last of Us

Regresando a la fantasía, pero ahora con un dejo de terror, esta historia desarrolla un mundo post apocalíptico en el que un hongo toma control de grandes poblaciones creando oleadas de muertos vivientes.

The White Lotus

Primera aparición en la lista de una narrativa orientada a comedia. Rayando en el género de la sátira, muestra los problemas relacionales de huéspedes ultraricos en resorts de lujo alrededor del mundo.

Te puede interesar: Trump asegura que la subida de precios del petróleo beneficia a EU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB