Super Mario Galaxy: Arranca la preventa en México, de qué trata la película

La llegada de Super Mario Galaxy a los cines mexicanos está cada vez más cerca. La nueva producción animada, inspirada en el popular videojuego de Nintendo, ya cuenta con fecha oficial de estreno en el país y también con la preventa de boletos disponible para el público.

De acuerdo con diversas cadenas cinematográficas en México, la venta anticipada de entradas ya comenzó. Esto ocurre aproximadamente tres semanas antes del lanzamiento de la película, lo que ha generado expectativa entre los seguidores de la franquicia. Se espera que esta nueva entrega tenga un desempeño en taquilla incluso mayor que el de su antecesora.

La primera adaptación cinematográfica del universo de Mario fue Super Mario Bros. La película, estrenada en 2023. Tras su gran éxito en recaudación, se confirmó rápidamente la realización de una segunda producción. Ahora, la nueva historia reunirá nuevamente a personajes conocidos como Mario, Luigi, la Princesa Peach, Yoshi y Bowser.

En esta ocasión, la trama corresponde a Super Mario Galaxy (2026), una película animada basada en el videojuego del mismo nombre. La historia comienza en el Reino Champiñón, donde Mario y Luigi colaboran con la Princesa Peach y logran reformar a un Bowser miniaturizado que permanece encarcelado.

De qué trata la nueva historia

Todo cambia durante la celebración del cumpleaños de Peach, cuando un acontecimiento inesperado envía a los hermanos y a sus aliados (entre ellos Yoshi) al espacio. En su travesía conocen a Rosalina y a Luma, habitantes del Observatorio Cometa.

El conflicto se desarrolla cuando Bowser Jr. pone en marcha un plan para conquistar la galaxia. Ante esta amenaza, Mario, Luigi, Peach, Yoshi y Toad deberán trabajar juntos para detenerlo y rescatar a Rosalina.

La historia incorpora elementos característicos del videojuego, como la exploración espacial, plataformas y diversos desafíos. También aparecen mecánicas conocidas del juego, entre ellas la gravedad variable, pequeños planetoides y habilidades especiales de los personajes.

Además, la película mantiene un tono familiar y aventurero, acompañado de múltiples referencias visuales y musicales relacionadas con el universo de Mario.

El estreno de la cinta en México está programado para el jueves 2 de abril de 2026, cuando llegará a los distintos complejos cinematográficos del país. Los cines han informado que se proyectará en varios formatos, incluidos 3D e IMAX, ofreciendo distintas opciones para disfrutar la película en pantalla grande.

La producción está a cargo de Illumination y Nintendo, y cuenta con la participación de reconocidos actores de voz.

