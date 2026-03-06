Oscars 2026: Conan O'Brien regresa y revelan nuevos presentadores

Los productores ejecutivos de los premios Oscars han revelado quiénes serán las y los presentadores de esta edición 2026.

¿Cuándo son los Oscar 2026?

Los Premios de la Academia se celebrarán el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El programa, que ABC transmitirá en vivo, está previsto que comience a las 7 p. m., hora del Este (0000 GMT).

Tras conducir con éxito la 97.ª edición de los Oscars, Conan O'Brien regresa como anfitrión por segundo año. Su vuelta al escenario de los Oscars se anunció hace casi un año. En un comunicado el pasado marzo, afirmó: "La única razón por la que presentaré los Oscars el próximo año es que quiero escuchar a Adrien Brody terminar su discurso".

Al igual que el año pasado, los Oscar se transmitirán en vivo por Hulu. También puedes verlos a través de Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV. Con la autenticación de tu proveedor, puedes verlos en ABC.com y en la aplicación de ABC.

¿Quiénes serán los presentadores de los Oscar 2026?

En la lista de los presentadores de los Oscars 2026 se encuentran Anne Hathaway, Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Paul Mescal.

Asimismo, se suman al grupo anunciado previamente, integrado por los ganadores del año pasado a mejor actor, Adrien Brody y Mikey Madison, y los ganadores a mejor actor de reparto, Kieran Culkin y Zoe Saldaña, así como Chris Evans, Javier Bardem y Maya Rudolph, quienes también entregarán estatuillas en la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

Otros nombres que resaltan en la lista son los de Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Chase Infiniti, Demi Moore y Kumail Nanjiani. Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr.

Te puede interesar: Conoce los estrenos de HBO Max del fin de semana del 2 al 8 de marzo

¿Quiénes son los nominados a los Oscar 2026?

Las nominadas a mejor actriz de este año son:

Jessie Buckley por “Hamnet”

Rose Byrne por "If I Had Legs I'd Kick You" ("Si pudiera, te patearía")

Renate Reinsve por "Sentimental Value" ("Valor sentimental")

Emma Stone por "Bugonia" y Kate Hudson por "Song Sung Blue" ("Song Sung Blue: Sueño inquebrantable").

Los nominados a mejor actor son:

Timothée Chalamet por "Marty Supreme" ("Marty Supremo")

Leonardo DiCaprio por "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra")

Ethan Hawke por "Blue Moon" ("Luna azul")

Michael B. Jordan por "Sinners" ("Pecadores")

Y Wagner Moura por "O Agente Secreto" ("El agente secreto").

En las categorías de actor de reparto, los nominados son:

Jacob Elordi por “Frankenstein”

Sean Penn y Benicio Del Toro por “One Battle After Another”

Stellan Skarsgård por "Sentimental Value" y Delroy Lindo por "Sinners".

Las nominadas a actriz de reparto son:

Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”

Amy Madigan por "Weapons" ("La hora de la desaparición")

Wunmi Mosaku por "Sinners" y Teyana Taylor por "One Battle After Another".

Los favoritos para ganar los Oscar 2026

Durante meses, "One Battle After Another" ha sido la favorita a mejor película y mejor dirección, pero en la última semana parece que podría tratarse de una contienda más reñida en un duelo con "Sinners", que es la película con más nominaciones este año, al batir el récord de más candidaturas para un solo filme con 16.

Los periodistas de cine de The Associated Press Jake Coyle y Lindsey Bahr pronostican que "One Battle After Another" aun así se llevará mejor película y mejor dirección. También creen que Buckley ganará mejor actriz, Jordan obtendrá mejor actor y Taylor, actriz de reparto, pero discrepan en actor de reparto: Coyle considera que será para Penn, mientras que Bahr apuesta por Lindo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS