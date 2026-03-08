En los últimos días, en el mundo del ballet y la ópera se ha generado revuelo, tras la declaración del actor Timothée Chalamet en una entrevista que se viralizó en redes.

“A nadie le importan” el ballet y la ópera

La polémica se desató en una charla con Matthew McConaughey. En la misma charla, Chalamet confesó que no desea trabajar en ballet u ópera; asimismo, aseguró que son artes que se mantienen vivas aunque a nadie le importe ya.

A pesar de que el actor quiso retractarse de su comentario, el daño ya estaba hecho y varios artistas salieron a la luz a defender el honor del ballet y la ópera.

Artistas que respondieron a Timothée Chalamet

Una de las artistas que refutó al comentario del actor fue la directora de orquesta mexicana, Alondra de la Parra.

De la Parra lo hizo a través de un video breve y sencillo, pero con un mensaje claro: Al mundo sí le importa el ballet y la ópera.

“Oye, Timothée, siento que no quieras ser parte de esto; quizá quieras reconsiderarlo. Y no estamos intentando ‘mantenerlo vivo’, está bastante vivo”, dijo la directora de la orquesta con una batuta en la mano, mientras dirigía un ensayo.

Otra de las artistas que se pronunciaron ante el comentario de Timothée Chalamet fue la actriz Jamie Lee Curtis, recordada por "Freaky Friday", y Alec Baldwin, protagonista de "Rust", se sumaron a los señalamientos contra el actor y defendieron su postura del ballet y la ópera.

Curtis compartió en sus historias de Instagram varios análisis de usuarios que cuestionaban las palabras de Chalamet, donde señalan que burlarse de otros artistas resulta innecesario y que ni siquiera la inteligencia artificial ha logrado reemplazar a las artes escénicas. Además, continuó publicando fotografías y videos de bailarines como muestra de apoyo a la comunidad dancística.

