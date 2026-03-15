Domingo, 15 de Marzo 2026

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Premios Oscar 2026: ¿Se puede vender la estatuilla y cuánto vale?

Alrededor de las estatuillas de los Premios Oscar, consideradas el máximo reconocimiento de la industria cinematográfica, suelen surgir dudas sobre su valor

Por: El Informador

Este premio puede ser la llave para abrir muchas puertas en la industria y, de este modo, fortalecer carreras artísticas. AP/M. Sayles

Este premio puede ser la llave para abrir muchas puertas en la industria y, de este modo, fortalecer carreras artísticas. AP/M. Sayles

Este domingo 15 de marzo la industria cinematográfica vivirá una de sus noches más importantes de todo el año, pues la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hará entrega de los premios Oscar, reconociendo la excelencia, la creatividad y la innovación.

Alrededor de las estatuillas, consideradas el máximo reconocimiento del séptimo arte a nivel global, suelen surgir dudas sobre su valor y si es posible venderlas.

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¿Cuánto cuesta un Oscar?

Los ganadores de los premios no reciben ni un solo dólar por parte de la Academia; el mérito solo es reconocido con la estatuilla de un caballero dorado.

Sin embargo, este premio puede ser la llave para abrir muchas puertas en la industria y, de este modo, fortalecer carreras artísticas.

Debido a que están bañados en oro de 24 kilates, el costo de fabricación de uno de estos premios puede llegar a superar los 400 dólares; sin embargo, su venta a terceros por parte de los ganadores o herederos no es posible.

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Luego de que se registraran varios casos de ventas, en el año 1951 se incorporó al reglamento una norma por contrato, en la cual se estipula que ningún ganador puede intentar vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la Academia por la suma de 1 dólar.

Lista de nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet, Marty Supremo
  • Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Renate Reinsve, Valor sentimental
  • Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

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Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores
  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores
  • Mejor Cortometraje de Ficción
  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

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Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

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