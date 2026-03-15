Premios Oscar 2026: ¿Se puede vender la estatuilla y cuánto vale?

Este domingo 15 de marzo la industria cinematográfica vivirá una de sus noches más importantes de todo el año, pues la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hará entrega de los premios Oscar, reconociendo la excelencia, la creatividad y la innovación.Alrededor de las estatuillas, consideradas el máximo reconocimiento del séptimo arte a nivel global, suelen surgir dudas sobre su valor y si es posible venderlas.Los ganadores de los premios no reciben ni un solo dólar por parte de la Academia; el mérito solo es reconocido con la estatuilla de un caballero dorado.Sin embargo, este premio puede ser la llave para abrir muchas puertas en la industria y, de este modo, fortalecer carreras artísticas.Debido a que están bañados en oro de 24 kilates, el costo de fabricación de uno de estos premios puede llegar a superar los 400 dólares; sin embargo, su venta a terceros por parte de los ganadores o herederos no es posible.Luego de que se registraran varios casos de ventas, en el año 1951 se incorporó al reglamento una norma por contrato, en la cual se estipula que ningún ganador puede intentar vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la Academia por la suma de 1 dólar.Mejor PelículaMejor DirecciónMejor Actor ProtagonistaMejor Actriz ProtagonistaMejor Actor de RepartoMejor Actriz de RepartoMejor Guion AdaptadoMejor Guion OriginalMejor Cortometraje AnimadoMejor Diseño de VestuarioMejor Dirección de CastingMejor Maquillaje y PeinadoMejor Banda Sonora OriginalMejor Película AnimadaMejor FotografíaMejor Largometraje DocumentalMejor Cortometraje DocumentalMejor MontajeMejor Película InternacionalMejor Canción OriginalMejor Diseño de ProducciónMejor SonidoMejores Efectos Visuales* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB