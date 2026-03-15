Premios Oscar 2026: ¿Se puede vender la estatuilla y cuánto vale?

Este domingo 15 de marzo la industria cinematográfica vivirá una de sus noches más importantes de todo el año, pues la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hará entrega de los premios Oscar, reconociendo la excelencia, la creatividad y la innovación.

Alrededor de las estatuillas, consideradas el máximo reconocimiento del séptimo arte a nivel global, suelen surgir dudas sobre su valor y si es posible venderlas.

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¿Cuánto cuesta un Oscar?

Los ganadores de los premios no reciben ni un solo dólar por parte de la Academia; el mérito solo es reconocido con la estatuilla de un caballero dorado.

Sin embargo, este premio puede ser la llave para abrir muchas puertas en la industria y, de este modo, fortalecer carreras artísticas.

Debido a que están bañados en oro de 24 kilates, el costo de fabricación de uno de estos premios puede llegar a superar los 400 dólares; sin embargo, su venta a terceros por parte de los ganadores o herederos no es posible.

Luego de que se registraran varios casos de ventas, en el año 1951 se incorporó al reglamento una norma por contrato, en la cual se estipula que ningún ganador puede intentar vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la Academia por la suma de 1 dólar.

Lista de nominados a los Premios Oscar 2026

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

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Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores

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MB

