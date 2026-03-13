La Oficina: ¿Cuántos capítulos tiene la versión mexicana de The Office?

La popular comedia The Office tendrá una nueva versión realizada en México bajo el título La Oficina, proyecto que estará dirigido por Gary Alazraki, cineasta conocido por trabajos como la película Nosotros los Nobles.

La producción llegará a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, donde se ha confirmado su estreno hoy viernes 13 de marzo. Para poder ver la serie será necesario contar con una suscripción activa dentro del servicio.

La primera temporada estará compuesta por ocho episodios. El proyecto cuenta con la participación de Gary Alazraki y de Marcos Bucay como productores, quienes anteriormente trabajaron juntos en la serie Club de Cuervos. Debido a ese antecedente, el lanzamiento ha despertado expectativas entre el público que sigue este tipo de comedias.

En esta adaptación mexicana, la historia se desarrolla dentro de una fábrica de jabones ubicada en Aguascalientes. El actor Fernando Bonilla interpreta a Jerónimo Ponce III, el jefe de la oficina, personaje que funciona como equivalente del famoso Michael Scott en la serie original.

Elenco de "La Oficina"

La producción reúne a varios actores que darán vida a los trabajadores de esta peculiar oficina:

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III

Elena del Río como Sofi Campos

Fabrizio Santini como Memo Guerrero

Edgar Villa como Aniv Rubio

Alejandra Ley como Abi Delgado

Alexa Zuart como Mine Romero

Armando Espitia como Qwerty

Juan Carlos Medellín como Lucio Galván

Paola Flores como Betty Benítez

Guillermo Quintanilla como Don Abel

Rodrigo Suárez como Giancarlo

Quetzalli Cortés como Mondra

Con esta nueva versión, la comedia de oficina que se popularizó a nivel internacional tendrá ahora una adaptación ambientada en México y con un elenco local.

“La Oficina” busca ofrecer una versión adaptada al humor y a la realidad laboral mexicana, manteniendo la esencia del formato que hizo popular a The Office a nivel internacional. Con un elenco local, una historia ambientada en una fábrica de Aguascalientes y la participación de creadores con experiencia en comedia televisiva, la serie llega a Amazon Prime Video como una nueva apuesta por llevar una franquicia reconocida a un público latinoamericano. Su estreno marcará el inicio de una temporada de ocho episodios que presentará esta reinterpretación del clásico estilo de comedia de oficina.

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BB