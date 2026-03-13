¿La palomera de "El diablo viste a la moda 2" llegará a México? Esto es lo que se sabe

Una de las películas más queridas e icónicas de principios de los años 2000 está de regreso con una segunda parte que promete más drama, risas, entretenimiento y atuendos dignos de una pasarela. “El diablo viste a la moda 2” está cada vez más cerca de su estreno y recientemente se anunció una nueva palomera ideal para acompañar a los fanáticos en su visita al cine.

Después de más de 20 años desde su primera entrega, Anne Hathaway, Emily Blunt y Meryl Streep se reúnen nuevamente para dar continuidad a la historia que conquistó a miles de espectadores y que llegará a las pantallas de los cines mexicanos el próximo 30 de abril de 2026.

Debido a la cercanía de su estreno, la principal promotora de la película compartió con los fanáticos algunos de los productos temáticos de edición limitada que se lanzarán a la venta al mismo tiempo que la cinta.

Tras su publicación, varios de estos artículos se volvieron virales en redes sociales, siendo el más codiciado una palomera inspirada en un bolso de lujo , que además incluye un charm en forma de tacón con una pequeña placa con el logo de la película.

En las primeras imágenes reveladas se puede observar que el bolso es de color rojo vibrante, característico de la estética de la cinta, y cuenta con asas de agarre y un espacio lo suficientemente amplio para colocar las palomitas de tu sabor preferido.

INSTAGRAM/@20thcenturystudios

La ingeniosa idea encantó a los seguidores de la película y en cuestión de horas cientos de interesados comenzaron a buscar más información sobre su venta; sin embargo, una de las preguntas más frecuentes fue si este producto llegará también a México.

¿La palomera de “El diablo viste a la moda 2” estará disponible en México?

De acuerdo con la información disponible, la colección por ahora solo ha sido anunciada para los cines de Estados Unidos , y cadenas populares en México como Cinépolis o Cinemex no han confirmado hasta el momento la llegada de estos productos a sus sucursales.

Por lo general, cuando se trata de estrenos muy esperados por el público, las empresas de exhibición cinematográfica suelen lanzar artículos coleccionables, aunque en muchas ocasiones no son exactamente iguales a los que se venden en el país de origen.

Debido al furor que causó en redes sociales, no se descarta que los complejos de cine en México se inspiren en la idea y presenten algún producto similar; sin embargo, hasta ahora no existe información oficial sobre una colección temática de “El diablo viste a la moda 2” en el país.

¿Qué otros artículos incluye la colección de “El diablo viste a la moda 2”?

Según las imágenes promocionales, además de la palomera en forma de bolso, la colección también incluye otra palomera de diseño tradicional con el logo de la película, un vaso rojo con popote, dos vasos tipo tumbler de aluminio, un charm para bolsa con figuras alusivas al film y, por último, un vaso conmemorativo de Coca-Cola con un tacón rojo.

INSTAGRAM/@cinemark

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Aunque por ahora estos artículos solo están confirmados para Estados Unidos, el entusiasmo de los fanáticos demuestra que la secuela de “El diablo viste a la moda” ya genera gran expectativa. A medida que se acerque la fecha de estreno, no se descarta que las cadenas de cine en México anuncien sus propios productos coleccionables , ideales para quienes quieran disfrutar la película con un toque de estilo digno del mundo de la moda.

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