Domingo, 15 de Marzo 2026

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Todos los detalles EN VIVO de la premiación de los Oscar 2026

Entérate de todos los detalles de la edición 98 de los Premios de la Academia

Moisés Figueroa

La edición número 98 de los Premios Oscar se celebra esta noche en el Teatro Dolby de Hollywood, una ceremonia que reúne a las figuras más destacadas del cine para reconocer a las producciones y actuaciones que marcaron el último año en la industria.

La gala combina elegancia, tradición y espectáculo en una noche que vuelve a colocar a Los Ángeles en el centro de la industria cinematográfica internacional.

En esta ocasión, el conductor y guionista de televisión Conan O’Brien será el encargado de guiar la ceremonia, que seguirá su formato habitual: comenzar con las categorías técnicas y avanzar hasta los galardones más esperados de la noche, entre ellos Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y el premio a Mejor Película.

Nominadas llegan a la alfombra roja de los Premios Oscar


La actriz Rose Byrne compite en la categoría de Mejor actriz, por su papel en "If I had legs, I´d kick you" ("Si pudiera, te patearía"), de la cineasta Mary Bronstein; se trata de su primera nominación a los premios de la Academia, se rumora -además- que, durante la velada, podría tener un reencuentro en el escenario con sus excompañeras de reparto de la cinta "Bridesmaids" ("Damas de honor"), luego de 15 años de su estreno.

 

Por su parte, la actriz Hannah Beachler, ganadora del Oscar, por Mejor vestuario en "Balckpanther", en 2019, vuelve a la contienda seis años después por su trabajo en "Sinners" ("Pecadores"); y Renate Reinsve está nominada como Mejor actriz, por su aparición en la película noruega "Sentimental Value" ("Valor Sentimental"); compite junto a Byrne y las actrices Jessie Buckley, Kate Hudson y Emma Stone.

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