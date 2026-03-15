La edición número 98 de los Premios Oscar se celebra esta noche en el Teatro Dolby de Hollywood, una ceremonia que reúne a las figuras más destacadas del cine para reconocer a las producciones y actuaciones que marcaron el último año en la industria.

La gala combina elegancia, tradición y espectáculo en una noche que vuelve a colocar a Los Ángeles en el centro de la industria cinematográfica internacional.

En esta ocasión, el conductor y guionista de televisión Conan O’Brien será el encargado de guiar la ceremonia, que seguirá su formato habitual: comenzar con las categorías técnicas y avanzar hasta los galardones más esperados de la noche, entre ellos Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Director y el premio a Mejor Película.