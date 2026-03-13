Los alimentos que consumes pueden afectar tus emociones y producir o empeorar la ansiedad. Esto se debe principalmente a los componentes excitantes que algunas comidas pueden incluir, como la cafeína o grandes cantidades de azúcar. Este hecho pone en relevancia la importancia de mantener una alimentación saludable para cuidar la salud mental.

La ansiedad es entendida como una respuesta emocional o física anticipatoria a una amenaza futura, caracterizada por miedo, preocupación excesiva y otros síntomas como la tensión muscular y la sudoración.

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¿Qué alimentos producen ansiedad?

Café

Debido a la cafeína, consumir esta bebida durante momentos de estrés puede empeorar este estado. Este compuesto químico estimula el sistema nervioso, generando la liberación de cortisol, conocida como la hormona del estrés.

Además del incremento de la ansiedad y los problemas de pánico, se ha descubierto que el café se encuentra fuertemente vinculado a problemas para dormir, ya que la cafeína bloquea la adenosina, la sustancia que provoca sueño.

El café no es una bebida mala; lo importante es conocer lo que provoca en cada persona para evitarlo en momentos en los que podría desatar o empeorar la ansiedad.

Refrescos de dieta y bebidas energéticas

No solo es la cafeína que contiene; el refresco de dieta también tiene endulzantes artificiales, como el aspartame, que reducen los niveles de serotonina, la "hormona de la felicidad", en el cerebro.

Según estudios, este edulcorante artificial hipocalórico, que resulta 200 veces más dulce que el azúcar, está vinculado a la depresión y a sentimientos de ansiedad.

Carbohidratos refinados

La pasta, el pan blanco, las donas y otros alimentos refinados también pueden ser responsables de empeorar la ansiedad en las personas. Es verdad que son muy ricos; sin embargo, tras su ingesta viene un bajón estresante.

Mantener niveles adecuados de azúcar en la sangre es fundamental para mantener a raya la ansiedad. De hecho, se tiene conocimiento de que, entre más altos los niveles de glucosa en mujeres, mayores son sus probabilidades de tener depresión o ansiedad.

Alcohol

Muchas personas recurren a esta bebida para relajarse; sin embargo, este efecto solo es temporal. A la larga, el consumo de alcohol puede convertirse en un problema, debido a que es un depresor que afecta al sistema nervioso.

Las bebidas alcohólicas tienen altos niveles de azúcar, además de ser diuréticas, lo que puede provocar deshidratación. Por ello, se recomienda optar por bebidas más saludables, como un té de manzanilla o agua simple.

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