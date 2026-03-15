Durante su discurso de presentación, Conan O'Brien, anfitrión de los Premios Oscar, bromeó con la polémica que rodea al actor Timothée Chalamet quien, hace unos días, desdeñó la trascendencia, en la actualidad, de disciplinas artísticas como el ballet y la ópera, lo que produjo una carcajada nerviosa del actor, nominado en una de las categorías más importantes de la noche .

Al comenzar la 98 edición de los premios, O'Brien, que se encarga de la conducción de la gala, por segunda vez consecutiva, realizó un par de bromas, como suele hacerlo, en torno al contexto que marca la entrega de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Por ello, no sorprendió, pero sí causó una tremenda ovación cuando se refirió a Chalamet y sus recientes dichos, mediante los que aseveró que el ballet y la ópera eran disciplinas que seguían vivas porque así debía ser obligatoriamente, aunque, en realidad, a nadie le importasen.

Sus palabras escalaron mucho más de lo que podría imaginarse, pues diferentes instituciones artísticas se pronunciaron en contra del actor que, esta noche, se debate el título de Mejor actor por su papel en la cinta de Josh Safdie, "Marty Supreme".

"Es genial estar de vuelta como anfitrión de los Oscar; el año pasado Los Ángeles estaban en llamas, este año, toda va increíble, la seguridad es extremadamente severa esta noche, esto debido a que ya nos comunicarnos que hay grupos de ballet y de ópera esperando aquí afuera", expresó.

Inmediatamente, el rostro del actor, acompañado de su pareja, Kylie Jenner, fue captado y, visiblemente avergonzado, lanzó una carcajada nerviosa, mientras que su novia se mantenía hermética .

Las declaraciones de Chalamet tuvieron lugar el pasado 24 de febrero y las votaciones para los Premios Oscar se cerraron el 5 de marzo, por lo que, críticos de cine creen que sus dichos podrían afectarlo a la hora de la votación; era uno de los favoritos en la categoría.

SV