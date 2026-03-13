CURP biométrica será necesaria para trámites del IMSS a partir de ESTA fecha

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzará a implementar la Clave Única de Registro de Población (CURP) en su versión biométrica como documento de identidad para realizar distintos trámites presenciales, con el objetivo de agilizar los procesos y simplificarlos.

En la publicación del pasado 24 de febrero del Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo entre el IMSS y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones establece el uso de la CURP biométrica.

Entre las regulaciones, destaca el uso de este nuevo documento como identificación oficial, así como reemplazo de otros requisitos necesarios para los trámites, pues la CURP biométrica por sí sola compila varios documentos básicos en el instituto.

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¿A partir de cuándo se necesitará la CURP biométrica para trámites en el IMSS?

La CURP biométrica, que entró en vigor en México a mediados de octubre del 2025, es un documento que busca elevar los estándares de seguridad en la verificación de identidad en el país.

Este nuevo formato se caracteriza por incluir datos irrepetibles de la ciudadanía, como iris y huellas dactilares, además de reconocimiento facial y la firma.

De acuerdo con El Universal, el IMSS se convirtió en una de las dependencias que dio a conocer que, oficialmente, para realizar algunos de los trámites que se realizan de forma presencial, podrá utilizarse la nueva CURP biométrica.

Según lo establecido en el DOF, el acuerdo entrará en vigor 15 días hábiles después de su publicación. Lo que quiere decir que, a partir del próximo 18 de marzo, la CURP biométrica será aceptada como documento de identificación en el IMSS.

Si aún no se cuenta con la CURP biométrica, todavía se podrá tener acceso a los servicios del IMSS presentando otro tipo de identificación oficial con fotografía, como INE, pasaporte o licencia de conducir.

Sin embargo, el acuerdo publicado en el DOF establece que, una vez que se implemente este documento como obligatorio en todo el país, la CURP biométrica será la única identificación oficial aceptable en el instituto.

"En tanto no se implemente la CURP con datos biométricos, se continuará presentando identificación oficial vigente con fotografía; una vez implementada, será el único medio nacional de identificación oficial, conforme con lo señalado en el artículo 91 Bis de la Ley General de Población", dice el documento.

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MB