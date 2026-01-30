Luego de que se diera a conocer la muerte de Pedro Torres, esta mañana la exesposa del productor de Televisa, Lucía Méndez, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, donde destacó que el difunto le dio el regalo más grande de su vida: su hijo.

"Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas" , se lee en la publicación.

Así fue la relación entre Lucía Méndez y Pedro Torres

El romance entre la cantante y el productor se remonta a la década de 1980. Méndez ha admitido que Pedro es el amor de su vida y, pese a su separación en 1996, la relación entre ambos siempre fue cercana y familiar.

Méndez se enamoró de la simpatía de Pedro, lo admiraba, venía de tener un romance con Luis Miguel; sin embargo, deseaba estar con el productor, así que ella dio el primer paso; lo animó a bajar de peso y a mejorar su imagen, algo que el propio Pedro aplaudió.

"Me puso traje, me puso corbata... con Lucía fue maravillosa la relación", comentó en su momento.

Lucía acompañó a Pedro siempre y también en la etapa final de su vida, cuando le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva y letal que afecta a las motoneuronas, provocando parálisis muscular y afectando la movilidad, el habla, la deglución y la respiración.

Hace unos días, Lucía compartió que su hijo Pedro Antonio estaba afectado por el estado de salud de su papá, a quien ella calificó como el amor de su vida.

MB

