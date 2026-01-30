La actriz y guionista canadiense, Catherine Anne O'Hara falleció a la edad de 71 años de acuerdo con información que su manager compartió al medio Variety. La artista participó en películas icónicas como la saga Mi pobre angelito, Beetlejuice, El extraño mundo de Jack, Robot Salvaje y las series Schitt’s Creek, de CBS; y The Studio de Apple TV.

O'Hara comenzó su carrera artística con una serie de sketches cómicos para la televisión canadiense llamados Second City Televisión, por los que ganó su primer Emmy. El éxito le hizo llegar a papeles estelares en After Hours, Beetlejuice y las primeras dos películas de Mi pobre angelito, en la que actuó el papel de la madre del protagonista Kevin, interpretado por Macaulay Culkin.

Además de ello, fue una colaboradora frecuente de Christopher Guest apareciendo en Best in Show, For Your Consideration, Waiting for Guffman y A Mighty Wind. Así mismo, prestó su voz para las versiones en inglés de El extraño mundo de Jack y Chicken Little.

En épocas reciente, O'Hara tuvo participaciones en algunas de las principales series de los servicios de streaming. Ganó su segundo Emmy por su rol en Schitt's Creek aunque también obtuvo papeles para The Last of Us de HBO y la aclamada The Studio de Apple TV.

Pese a haber nacido en Canadá, se convirtió en una figura querida en Los ángeles y fue nombrada alcalde honoraria de Brentwood en 2021.

