Bridgerton temporada 4: ¿Cuándo llega la segunda parte a Netflix?

¡La espera para miles de fanáticos terminó! La madrugada de este jueves 29 de enero, Netflix finalmente publicó la primera parte de la cuarta temporada de la serie, la cual es protagonizada por Luke Thompson en el papel de Benedict y Yerin Ha como Sophie.

La cuarta entrega de la exitosa producción basada en las novelas de Julia Quinn, ambientadas en el competitivo mercado matrimonial londinense durante la Regencia, estará compuesta por ocho episodios.

Este día, la plataforma de streaming lanzó la primera mitad, sin embargo, como es habitual, diversos suscriptores "devoraron" los capítulos en un periodo corto de tiempo, por lo que ya se encuentran a la espera de conocer el desenlace de la historia del segundo hijo Bridgerton.

¿De qué trata la cuarta temporada de "Bridgerton"?

En esta ocasión, la trama se centra en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), quien, a diferencia de sus hermanos, se ha resistido al matrimonio, llevando una vida de libertinaje. Sin embargo, esto cambia tras el baile de máscaras organizado por su madre, Violet.

En el evento, el artista conoce a la misteriosa "Dama de Plata", de quien queda prendado antes de conocer su identidad. Con un "retelling" del cuento clásico de "Cenicienta", Netflix trae una de las historias de amor más emocionantes de los hermanos Bridgerton.

¿Cuándo llega la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" a Netflix?

Tras el estreno de la primera parte, los suscriptores tendrán que esperar cerca de un mes para conocer cómo avanza la historia de amor de esta pareja.

Netflix programó el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada para el jueves 26 de febrero. Se espera que el estreno de los capítulos del 5 al 8 siga la estrategia global de la plataforma de streaming en temporadas previas, para que la serie esté disponible de forma simultánea en todos los países a partir de la medianoche en la costa oeste de Estados Unidos.

Así, en México se estrenaría a las 2:00 de la mañana.

