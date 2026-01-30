Viernes, 30 de Enero 2026

Fechas del Expongan Sonora en Hermosillo y cartelera de artistas

La feria ha sido celebrada desde 1982, siendo esta su edición número 41 

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuál es la cartelera de la Expongan Sonora 2026? ESPECIAL / IG / @expongansonora

Pronto se celebrará la edición número 41 de la Expongan Sonora, una feria que, desde 1982, se ha consolidado como un punto de encuentro para productores y visitantes. Como cada año, participan autoridades, productores y familias sonorenses, un factor determinante para que el evento se mantenga vigente.

Celebrada del 22 de abril al 16 de mayo del 2026 en la ciudad de Hermosillo, la feria trae una propuesta de espectáculos, exhibiciones de ganaderías y actividades para toda la familia.

Dentro de la festividad destaca el programa de diferentes eventos gratuitos, además de atracciones y juegos mecánicos, sumando la ya mencionada exhibición de ganado.

Este año se espera que la asistencia sea mayor que en años anteriores. Por ello, la propuesta del evento está orientada a fortalecer el sentido de pertenencia a la región, y resaltar las diferentes tradiciones para el desarrollo económico y social de Sonora.

¿Qué artistas se presentarán en el palenque?

Por su parte, en el Palenque se presentarán varios artistas reconocidos y la venta de los boletos abarcará diferente áreas del recinto, desde general hasta VIP. Asimismo, los precios oscilarán entre 600 y 5 mil 200 pesos, dependiendo de la ubicación y del evento.

Estos serán los artistas que se presentarán en el Palenque de Expongan Sonora 2026:

  • Espinoza Paz y Joaquín Alcalá: 24 de abril
  • Remmy Valenzuela: 25 de abril
  • Los Parras y Diferente Nivel: 26 de abril
  • Christian Nodal: 29 de abril
  • Tombochio: 30 de abril
  • Bely y Beto: 30 de abril
  • Gerardo Ortiz y Joel Elizalde: 1 de mayo
  • Yuridia: 2 de mayo
  • Banda MS: 3 de mayo
  • Marisela: 5 de mayo
  • Juntos: 7 de mayo
  • Grupo Firme: 9 de mayo
  • Emmanuel y Mijares: 10 de mayo
  • Función de box: 11 de mayo
  • Julión Álvarez: 12 y 13 de mayo
  • Eden Muñoz: 15 de mayo
  • Alejandro Fernández: 16 y 17 de mayo

