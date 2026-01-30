Pronto se celebrará la edición número 41 de la Expongan Sonora, una feria que, desde 1982, se ha consolidado como un punto de encuentro para productores y visitantes. Como cada año, participan autoridades, productores y familias sonorenses, un factor determinante para que el evento se mantenga vigente.

Celebrada del 22 de abril al 16 de mayo del 2026 en la ciudad de Hermosillo , la feria trae una propuesta de espectáculos, exhibiciones de ganaderías y actividades para toda la familia.

Dentro de la festividad destaca el programa de diferentes eventos gratuitos, además de atracciones y juegos mecánicos, sumando la ya mencionada exhibición de ganado.

Este año se espera que la asistencia sea mayor que en años anteriores. Por ello, la propuesta del evento está orientada a fortalecer el sentido de pertenencia a la región, y resaltar las diferentes tradiciones para el desarrollo económico y social de Sonora.

¿Qué artistas se presentarán en el palenque?

Por su parte, en el Palenque se presentarán varios artistas reconocidos y la venta de los boletos abarcará diferente áreas del recinto, desde general hasta VIP. Asimismo, los precios oscilarán entre 600 y 5 mil 200 pesos , dependiendo de la ubicación y del evento.

Estos serán los artistas que se presentarán en el Palenque de Expongan Sonora 2026:

Espinoza Paz y Joaquín Alcalá: 24 de abril

24 de abril Remmy Valenzuela: 25 de abril

25 de abril Los Parras y Diferente Nivel: 26 de abril

26 de abril Christian Nodal: 29 de abril

29 de abril Tombochio: 30 de abril

30 de abril Bely y Beto: 30 de abril

30 de abril Gerardo Ortiz y Joel Elizalde: 1 de mayo

1 de mayo Yuridia: 2 de mayo

2 de mayo Banda MS: 3 de mayo

3 de mayo Marisela: 5 de mayo

5 de mayo Juntos: 7 de mayo

7 de mayo Grupo Firme: 9 de mayo

9 de mayo Emmanuel y Mijares: 10 de mayo

10 de mayo Función de box: 11 de mayo

11 de mayo Julión Álvarez: 12 y 13 de mayo

12 y 13 de mayo Eden Muñoz: 15 de mayo

15 de mayo Alejandro Fernández: 16 y 17 de mayo

