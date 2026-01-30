Tras la venta general para los primeros cinco conciertos que Harry Styles ofrecerá este año en la Ciudad de México, seguidores del cantante británico agradecieron a los fanáticos de la banda surcoreana BTS, conocidos como ARMY.

A diferencia de otros eventos, el día de ayer las Stylers pudieron adquirir sus entradas en la página de Ticketmaster sin mayores contratiempos, un hecho que atribuyeron a la presión ejercida por ARMY en los últimos días sobre la empresa.

Días atrás, las seguidoras de la banda surcoreana protagonizaron una movilización por dos frentes: primero, contra la reventa y, por otro lado, hicieron una serie de denuncias masivas ante Profeco que resultaron en una multa para Ticketmaster.

Ese antecedente no pasó desapercibido entre las Stylers, quienes reconocieron la labor del ARMY y hasta les agradecieron por una venta de boletos exitosa.

"Son unas reinas, la verdad. Ya era justo y necesario que Ticketmaster tuviera consecuencias por todas las cosas que ha hecho durante años a cientos de fandoms", comentó Karen, seguidora del exintegrante de One Direction.

La presión mediática, además, parece haber hecho que, por alguna razón, las filas para conseguir boletos para los conciertos de Harry Styles no fueran tan largas, pues, en sus puntos más altos contabilizaban 6 mil personas, cifra que contrastó con experiencias pasadas.

Aun así, el recuerdo de procesos anteriores marcó la percepción de algunas seguidoras. Karen reconoció que el temor de no alcanzar boletos ha sido constante desde la implementación de la fila virtual, sobre todo después de observar las dificultades que enfrentó el ARMY mexicano.

"Desde antes de lo que pasó con BTS siempre me había dado miedo no alcanzar boletos, porque desde que metieron lo de la fila virtual se volvió un relajo conseguir entradas para cualquier artista", señaló.

Karen, quien ya tiene asegurado su acceso para una de las fechas de Harry Styles en el Estadio GNP, consideró que en esta ocasión hubo una mayor claridad tanto en los precios como en la dinámica de venta, algo que, desde su perspectiva, no se habría dado sin la presión previa ejercida por el fandom de BTS.

Ante la alta demanda, se anunció una sexta y última fecha de Harry Styles en la capital mexicana, programada para el lunes 10 de agosto. La preventa para este nuevo concierto se llevará a cabo el próximo 3 de febrero alrededor de las 11:00 horas a través de la página de Ticketmaster.

Aunque la boletera no ha confirmado el esquema completo, no se descarta que se repita la dinámica de ventas aplicada en las fechas anteriores, con una venta Priority el lunes 2 de febrero y la venta general el martes 4.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

