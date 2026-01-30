¿Qué tan saludable es comer ostiones?

Dentro de la gran variedad de mariscos que existen, los ostiones son uno de los más populares, principalmente en zonas costeras, por su sabor fresco, salado y distintivo a mar, sin embargo, ¿qué tan saludable es comerlos?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca a los ostiones, junto con las ostras y almejas, como un producto aceptado por los consumidores mexicanos, el cual, está disponible la mayor parte del año gracias a la acuacultura.

El ostión es un molusco bivalvo que se distingue por su concha áspera y oscura, y destaca por su textura cremosa y su sabor, el cual puede variar de acuerdo a su procedencia.

De acuerdo con el portal del Gobierno de México, en el territorio se cultivan diversos tipos de ostiones como el americano, el de mangle, japonés, de roca, de placer y ostión Kumamoto.

¿Qué tan saludable es el ostión?

Contrario a lo que mucha gente puede llegar a pensar, los ostiones son ricos en proteínas y bajos en contenidos grasos y carbohidratos. Entre sus propiedades se destaca una cantidad interesante de ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA), además de vitamina B12 y minerales como el selenio, zinc y el cobre.

Investigaciones detallan que el consumo de ostiones aumenta la ingesta de grasas poliinsaturadas, las cuales ayudan a disminuir el riesgo de mortalidad cardiovascular.

Los ostiones son un alimento que también pueden ayudar a la pérdida de peso. De acuerdo con el portal Sushilab, que cita otras investigaciones, cuando se consumen mariscos magros y hay una restricción calórica se ha reportado una tendencia mayor a la pérdida de peso en las personas.

Cuando no hay restricción calórica, consumir este tipo de mariscos ayuda a que el organismo tenga una mayor sensibilidad a la insulina, disminuyendo la resistencia a la hormona en ayunas.

Así, el ostión puede ser una alternativa alimentaria saludable siempre y cuando estén frescos y bien preparados, de lo contrario, podrían generar una intoxicación. Para evitar esto, asegúrate de adquirirlos en lugares confiables.

Como parte de una dieta equilibrada, los ostiones pueden consumirse con moderación 1 o 2 veces por semana.

MB