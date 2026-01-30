Morena defiende show de Cabaret en el Congreso de la CDMX

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, defendió el show de cabaret, a cargo del grupo "Las Reinas Chulas" que se presentó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México la noche del miércoles 28 de enero, y adelantó que vendrán más presentaciones; en tanto, diputados de oposición criticaron esta puesta en escena.

En conferencia de prensa, la legisladora morenista precisó que el Congreso local es la "Casa del Pueblo" y que la gente tiene derecho de ver este tipo de espectáculos en la sede del Poder Legislativo de la Ciudad.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Andrés Atayde, aseveró que fue una auténtica pena lo que vivió en el Congreso capitalino.

Tania Larios, coordinadora del PRI, dijo que Morena profanó al Congreso local con un teatro cabaret, que estuvo actuado bajo la influencia de drogas y alcohol, mientras aluden a la 4T.

AO

