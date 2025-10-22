Continúa la actividad del futbol internacional este miércoles 22 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Chivas | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |

Pachuca vs Tigres | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

Tijuana vs Toluca | 21:00 horas | Caliente TV, FOX |

Atlas vs León | 21:00 horas | ViX Premium |

Pumas vs Atlético San Luis | 21:05 horas | ViX Premium |

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – Champions League EN VIVO

Athletic Club vs Qarabag FK | 10:45 horas | Caliente TV, FOX, FOX |

Galatasaray vs Bodø/Glimt | 10:45 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Real Madrid vs Juventus | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |

Chelsea vs Ajax | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |

FC Bayern vs Club Brugge | 13:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Eintracht Frankfurt vs Liverpool | 13:00 horas | HBO MAX |

Atalanta vs Slavia Praha | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |

Sporting CP vs O. Marseille | 13:00 horas | HBO MAX, Space |

AS Monaco vs Tottenham | 13:00 horas | Caliente TV, FOX, FOX |

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

CR Flamengo vs Racing Avellaneda | 18:30 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

España vs Corea del Sur | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Japón vs Zambia | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Samoa vs Canadá | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Nigeria vs Francia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Costa de Marfil vs Colombia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Paraguay vs Nueva Zelanda | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

