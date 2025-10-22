Miércoles, 22 de Octubre 2025

Futbol hoy 22 de octubre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol internacional este miércoles 22 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Querétaro vs Chivas | 19:00 horas | Caliente TV, Tubi, FOX |
  • Pachuca vs Tigres | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Tijuana vs Toluca | 21:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Atlas vs León | 21:00 horas | ViX Premium |
  • Pumas vs Atlético San Luis | 21:05 horas | ViX Premium |

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – Champions League EN VIVO

  • Athletic Club vs Qarabag FK | 10:45 horas | Caliente TV, FOX, FOX |
  • Galatasaray vs Bodø/Glimt | 10:45 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Real Madrid vs Juventus | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Chelsea vs Ajax | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • FC Bayern vs Club Brugge | 13:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Eintracht Frankfurt vs Liverpool | 13:00 horas | HBO MAX |
  • Atalanta vs Slavia Praha | 13:00 horas | Caliente TV, FOX |
  • Sporting CP vs O. Marseille | 13:00 horas | HBO MAX, Space |
  • AS Monaco vs Tottenham | 13:00 horas | Caliente TV, FOX, FOX |

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

  • CR Flamengo vs Racing Avellaneda | 18:30 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Partidos hoy miércoles 22 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • España vs Corea del Sur | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Japón vs Zambia | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Samoa vs Canadá | 10:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Nigeria vs Francia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Costa de Marfil vs Colombia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |
  • Paraguay vs Nueva Zelanda | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

