Netflix: Estos son los estrenos hasta el domingo 12 de abril

Netflix arranca una nueva semana con una amplia lista de estrenos que llegan a su catálogo para encantar a su público con propuestas cargadas de comedia, drama, acción, realismo, terror y todos los géneros que puedas imaginar.

Con la promesa de convertir abril en uno de los meses más especiales, la plataforma anunció la llegada de series, películas, documentales y eventos en vivo que te harán pasar las mejores tardes, noches y días de maratón.

Así que, si quieres despedir las vacaciones de la mejor manera y comenzar a retomar tu rutina acompañado de contenido de calidad, a continuación te compartimos los estrenos de la semana en Netflix para que no te pierdas ninguna de las producciones que podrían convertirse en tu próxima favorita.

¿Qué ver en Netflix?

Confía en mí: El falso profeta

La miniserie documental sigue a la experta en sectas Christine Marie y al cineasta Tolga Katas, quienes se infiltran en una secta polígama en Utah , liderada por Samuel Rappylee Bateman. Este se autoproclamó profeta tras el encarcelamiento de Warren Jeffs, líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A lo largo de la producción, ambos buscan revelar los abusos, la manipulación y los delitos que se cometen dentro de esta organización.

Errores épicos

La serie de comedia criminal narra la historia de dos hermanos, Nicky y Taylor Ortega , quienes, tras un robo fallido con la intención de ayudar a su abuela enferma, terminan siendo chantajeados para trabajar para gánsteres. A partir de ahí, la trama sigue su caótico y torpe ascenso dentro del crimen organizado.

Todos los estrenos de Netflix del 6 al 12 de abril

7 de abril

Al descubierto: Jaque al rey (Documental)

8 de abril

Confía en mí: El falso profeta (Documental)

9 de abril

Bandi (Serie)

Errores épicos (Serie)

Pitufos (Película)

Ni idea (Película)

18 rosas (Película)

10 de abril

Rabo de Peixe (Serie)

Embestida (Película)

Un instante en Nueva York (Película)

Gran Torino (Película)

Curvas de la vida (Película)

Furia de titanes (Película)

11 de abril

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov (Evento en vivo)

12 de abril

En casa de los Fury (Reality show)

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